Buscadoras de grupo Vida esperan que Ceci Flores sea localizada con bien

Luego de que se reportó la desaparición de la buscadora Ceci Flores, integrantes del Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Vida) esperan que sea localizada con bien, por lo que se mantendrán pendientes de su caso.

Silvia Ortiz, fundadora y vocera del grupo conformado por familiares de personas desaparecidas en La Laguna, mencionó que cuenta con todo el respaldo del grupo, “esperando que la encuentren con bien”.

Ortiz confía, además, que su caso se trate de otra situación que esté relacionada con temas como el que se encuentre en un sitio sin señal que se le haya descargado el celular, cualquier otra situación que no esté relacionada con el tema de seguridad.

“Vamos a pensar que se le descargó, que anda en búsqueda en un área donde no le entran las llamadas, que sea otra cosa y no desaparición, que no sea por tema de inseguridad”, dijo Ortiz, quien estará pendiente de cualquier información que surja sobre Flores, “estaremos pendientes, pues al final del tiempo es una madre que está buscando”.

Como se informó, fue este lunes que se reportó la desaparición de Ceci Flores, presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México. Desde la cuenta de la activista por los desaparecidos se realizó una petición a la Secretaría de Seguridad, a la de Gobernación y al presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea localizada.

Medios nacionales reportaron que su desaparición ocurrió al viajar de la Ciudad de México a Querétaro, espacio en el que familiares y amigos perdieron contacto con ella y desde ayer su teléfono se encuentra apagado.

Por otra parte, Silvia Ortiz recordó que parte de la marcha del 10 de mayo que se realizó en la Ciudad de México en pleno Día de las Madres, fue en parte un reclamo, ya que ellas como buscadoras han quedado en medio entre las autoridades de seguridad como la Guardia Nacional y la Sedena, y los grupos de delincuentes.

“Tienen orden de no hacerles daño porque son los abrazos, cuando ellos a nosotros sí nos pueden chingar”, prueba de ello, dijo, es el caso que se registró en San Luis Potosí, en donde un grupo de buscadores fueron atacados, dejando como saldo a un elemento de la Sedena sin vida.