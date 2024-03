Busca Peñoles continuar impulsando robótica en región

El plan de Industrias Peñoles es seguir impulsando la robótica en la región Lagunera y de la mano con el nuevo Parque Tecnológico Torreón, esperan aprovechar el potencial que ofrece el nearshoring.

"Por supuesto seguiremos como Peñoles impulsando el Parque Tecnológico que se nos ha atrasado por un tema de cuestiones legales con la propiedad del parque pero, creemos en ese proyecto y estamos muy en contacto tanto con el municipio como con el Estado, con las Direcciones de Desarrollo Económico porque al final en todo este tema del nearshoring, hay algunas inversiones que son de alta tecnología", señaló el director general de la empresa minero-metalúrgica, Rafael Rebollar. Comentó que con el nearshoring, hay inversiones que no producen mucha mano obra sino que son más específicas en tecnología por lo que con el Parque se busca ofrecer la infraestructura necesaria para que se puedan instalar.

"De esa forma pensamos que iniciativas como la robótica, conectadas a un Parque Tecnológico aquí en la región, pueda realmente en algún futuro empezar a agregar vocaciones aquí a La Laguna", expresó. Mencionó que para el próximo mes de abril, se espera que quede resuelto el tema legal del Parque y que como presidente del Consejo Directivo del mismo, ha planteado asociarse con un desarrollador para que los clientes que lleguen a la región, encuentren donde hospedarse. "Hay que desarrollar la infraestructura para que puedan hospedarse y ese es el siguiente paso, pero no puedo hacer ningún acuerdo sino tengo la figura jurídica para hacerlo, pero ya está prácticamente resuelto y estamos en las últimas firmas con el gobierno del estado", apuntó.

Rebollar dijo que tarde o temprano empezarán a llegar inversiones a la Comarca Lagunera relacionadas con tecnología por lo que si hay jóvenes preparados para cuando eso suceda, ellos podrán tomar ventaja.

Lo anterior se dio a conocer durante la competencia de robótica First Laguna Regional organizada por Industrias Peñoles y en la que la empresa patrocinó a 26 equipos de jóvenes en la categoría de First Robotics Competition que provienen de estados como Coahuila, Durango, Oaxaca, Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Estado de México y Guanajuato. La empresa tiene doce años involucrada en las competencias de First y a lo largo de ese tiempo, han brindado apoyo a más de 7 mil estudiantes, de los cuales, un 72 por ciento han elegido una carrera profesional relacionada con ingeniería y ciencias.