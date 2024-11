'Bronco Lagunero', de la Vencedora para el mundo

Directamente, desde la colonia Vencedora, Tony "El Bronco Lagunero" se ha destacado por sus homenajes que realiza al grupo Bronco, en especial a Lupe Esparza.

El pasado sábado, la agrupación regiomontana se presentó en el Coliseo Centenario, en donde celebró sus 45 años de carrera.

Uno de los espectadores fue Tony, quien se fue vestido al estilo de Lupe, lo que dio pie a que muchas personas que fueron al show le pidieran la selfie del recuerdo.

Tony estuvo de visita en el programa El Sonidero Lagunero de El Siglo de Torreón, que tiene como fin apoyar al talento local.

Tras cantar dos temas, platicó de sus experiencias al rendir tributo a los regios.

"Me da mucho gusto que Lupe sepa que aquí en la Comarca Lagunera apoyamos siempre a Bronco", dijo al inicio de la charla.

Tony mencionó que cada vez que las personas le pedían foto el pasado sábado, su corazón se alegraba.

"Se siente bien bonito. Mucha gente se acercaba a pedirme foto. Obvio sabían que no era Lupe", contó y añadió que ganó un concurso de radio que le permitió tomarse una instantánea con Bronco.

"Tuve la fortuna de estar con la agrupación. La voy a enmarcar. Tengo dos fotos con Bronco y una más en donde salen Javier y 'Choche', pero no la encuentro".

Enseguida, el entrevistado relató cómo empezó a cantarle a Bronco.

"Cuando empecé a cantar, era en la colonia Vencedora. Andaba de moda la canción de Que no quede huella y me gustaba mucho, así que le pedía a grupos que me acompañaran a cantarla y de ahí vino mi gusto por hacer esto".

Comentó Tony que ha podido ver a Bronco en múltiples ocasiones.

"Desde que venían a La Terraza Alameda he ido a verlos. En varios sitios donde han cantado aquí, yo he estado. Lupe ya me reconoce y me da mucha emoción cuando se dirige a mí".

"El Bronco Lagunero", mencionó que la gente lo contrata para sus eventos.

"Me presentó en La Alameda o la Plaza de Armas. Ahí me piden mucho mi teléfono que es 871 212 6693" puntualizó.