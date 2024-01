Brinda GP servicios dentales a bajo costo

La Dirección de Salud Municipal, pone a disposición de los gomezpalatinos consultas odontológicas gratuitas y servicios dentales a muy bajo costo para ciudadanos en condición vulnerable, con la finalidad de contribuir a que mantengan una correcta salud bucal sin afectar su economía familiar.

José Antonio Adame de León manifestó que diariamente, se atiende a una gran cantidad de gomezpalatinos en las instalaciones de Salud Municipal, dando a conocer que la consulta es gratuita y los servicios son a muy bajo costo en comparación con otros consultorios dentales.

Dijo Adame de León que los servicios que ofrecen son: Extracción dental, Curación, Resina, Ionómero (reparación de caries), Profilaxis dental, Amalgama y Cirugía menor de molares.

Los precios son muy por debajo de los que se ofrecen en otros consultorios, se aplican con el objetivo de apoyar a la gente en situación vulnerable, pues fue instrucción de la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, el que estos servicios se ofrecieran a costos muy bajos, para que puedan ser accesibles a personas que no cuenten con recursos para hacerlo en un consultorio particular o que no estén afiliados a un sistema de salud como IMSS o ISSSTE.

Por último, Adame de León dijo que las consultas se realizan de 8:00 a 15:00 horas en el edificio de Salud, ubicado a un costado de la Presidencia Municipal.