Brincos Dieras revela que un colaborador le robó millones de pesos | VIDEO

A principios de julio, las redes sociales especulaban sobre una supuesta rivalidad entre Brincos Dieras y Franco Escamilla. El rumor surgió cuando el payaso intentó acercarse a Escamilla durante un espectáculo, pero este lo ignoró.

Este incidente mencionado por Brincos Dieras generó especulaciones sobre una posible enemistad entre los dos comediantes.

Sin embargo, Brincos aclaró que no hay una rivalidad real con Franco Escamilla. De hecho, no descartó la posibilidad de colaborar en el futuro, y recientemente se dio esa oportunidad.

En un emotivo episodio del programa de YouTube “Tirando bola”, los comediantes Brincos Dieras y Franco Escamilla sorprendieron a sus seguidores al reconciliarse y compartir anécdotas personales.

Brincos reveló que, a pesar de su éxito y reconocimiento, no es materialista y que el dinero no es su principal motivación. Sin embargo, esta filosofía se vio alterada cuando un amigo cercano lo traicionó de manera inesperada.

El comediante relató que, al abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos con este amigo, fue víctima de un robo millonario. Aunque ambos habían acordado que la cuenta sería compartida con sus parejas, el amigo aprovechó la ocasión para retirar una gran suma de dinero.

"Pues yo, jalando en México, dije: ‘Pues aquí que vaya otra vez’. Ya cuando vaya hacíamos el cambio (de nombre en las tarjetas que ambas habían quedado a nombre del amigo). Compraba yo algo, y me caían dos alertas", comenzó diciendo.

"Dije: ‘A lo mejor así es en Estados Unidos’, pero yo pen*** me valía. Te digo, no soy tan avaricioso ni tan fijado, y me llegaban alertas así. Compraba algo de 5,000 bolas y me caían dos alertas de 5 mil, hasta que una vez fui al banco. Le digo a mi vieja: ‘Vamos a hacer el cambio de una vez’. Le avisó al amigo y dijo: ‘No, no, vamos directo al banco’. Qué bueno, como que por algo se hizo. Fuimos, y la señora del banco dijo: ‘Él tiene derecho a su cuenta’. Le dije: ‘Sí, él se mete a su cuenta’. ‘¿Él sabe cuánto tiene?’. ‘Sí’. ‘No, pues miren, le faltan 87 mil dólares (más de millón y medio de pesos)", confesó.