La Casa de los Famosos: Brenda Bezares actuará de manera legal contra Shanik si no se disculpa

Luego de que Shanik Berman se convirtiera en la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 2, la periodista se lanzó contra "Mayito" asegurando que él fue quien puso a Paco Stanley, por lo que la esposa de Bezares, Brenda, publicó un video en redes sociales exigiendo una disculpa pública, o de lo contrario, actuará de manera legal.

“Ustedes han sido testigos de todas las injurias y las situaciones malas que hemos pasado como familia, lamentablemente el día de ayer Shanik, con todas las acusaciones tan grandes y graves que hizo vuelve a poner en mí un estado como su hubiera ido a la ante posguerra, a muchos sentimientos encontrados, lastimando solamente a mi familia”, expresa Brenda Bezares en su comunidad lanzado a través de una grabación a menos de 24 horas de las declaraciones que realizó Berman en la post gala de La Casa de los Famosos México.

Entendiendo que Shanki actuó desde el enojo y la rabia, Brenda quiere que la periodista de espectáculos pida perdón por sus dichos sobre Mario Bezares.

“Yo quiero que Shanik haga una disculpa pública para Mario, para mi familia que también la dañó. Mario no se merece eso, y de no ser así actuaremos conforme a derecho, o actuaremos legalmente porque está haciendo graves acusaciones que no le corresponden, que no le constan y que no debe ser así. No es el medio ni la forma de tratar a una persona así, no lo dijo una sino varias veces”.

La declaraciones de Shanik Berman en la post gala fueron muy duras contra Mario Bezares, tachándolo de ser una porquería de persona.

"Aparte sí creo que lo hizo (poner a Paco Stanley), ¿tu crees que lo iba a decir 'sí lo puse'?, claro que no".