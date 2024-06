Charli XCX: ¿son peligrosas las luces estrambóticas que usa en su álbum Brat?

Este jueves, la cantante británica Charli XCX lanzó su sexto álbum Brat.

Su disco inspirado en las fiestas rave, donde predomina la música house, el estruendo, y las luces brillantes, ha causado sensación con millones de personas escuchando cada una de las canciones. Incluso el portal Pitchfork le dio a Brat un puntaje de 8.6 y lo calificó como Best New Music.

Con su estreno también en YouTube, Charli XCX publicó 15 videos oficiales con la letra, pero acompañados de luces estrambóticas, para las cuales hay una advertencia de cinco segundos del lado bajo-central del video.

Este tipo de luces, lamentablemente para millones de personas, unas 70 a nivel mundial, y alrededor de 2 millones en México pueden representar un riesgo.

El paper titulado 'Visually sensitive seizures: An updated review by the Epilepsy Foundation' describe que los ataques epilépticos por luces brillantes fueron descritos desde 1881, consecuentes estudios señalan que el destello de luces, patrones o cambios de color pueden provocarlos en hasta una de cada 4 mil personas.

La fotosensibilidad a este tipo de luces ocurre en múltiples síndromes de epilepsia como una característica común, pero no definitiva. Es más prevalente en las de tipo genético, según el mismo estudio.

Cabe señalar que se señala que el la fotosensibilidad se presenta más en mujeres.

Como precaución se recomienda primeramente no exponerse a este tipo de material, seguido de reducir el brillo de la pantalla, usar lentes oscuros y la toma de medicamentos específicos bajo vigilancia médica.

Para la usuaria de X, elif, las luces estrambóticas del video 360 son “de las peores que he visto”.

Ante ello surge la pregunta, dónde queda el público minoritario frente a la expresión artística.