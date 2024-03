Brandon Moreno anuncia retiro temporal de la UFC

El mundo de las Artes Marciales Mixtas recibió este lunes una fuerte noticia, al confirmarse el retiro temporal de Brandon Moreno, peleador mexicano de la UFC.

Mediante un vídeo en sus redes sociales, el experimentado peleador originario de Tijuana compartió la decisión, al asegurar que se encuentra cansado de la vida en el octágono.

"Creo que estoy cansado, cansado de los medios, del ambiente, de la presión, de siempre tener las mismas preguntas. Todo lo que he acarreado en mis hombros en los últimos años tiene mi mente cansada y necesito descansar un poquito. No estoy diciendo que me voy a alejar al 100% de las artes marciales mixtas, pero sí me tomaré un tiempo para descansar", compartió.

Moreno, quien en su más reciente combate en la compañía estadounidense perdió en la Arena Ciudad de México ante Brandon Royval, añadió que su salida de la disciplina es momentánea y que volverá más fuerte a la jaula.

"No es un adiós, les digo: "Espérenme, tengan paciencia, es esperar a que mi mente se componga para volver a hacer las cosas bien". La última vez que me fui y volví, fui campeón mundial. Sigo pensando que soy un peleador increíble, que tengo las cualidades, habilidades y aptitudes para volver a ser campeón, pero he llevado mi mente a un lugar en el que estoy cansado", finalizó.