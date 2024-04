¿Bobby Pulido y Javier Alatorre tuvieron un romance? Esto responde el cantante

Hace unos días, trascendió en redes sociales que Bobby Pulido habría tenido un romance con el periodista Javier Alatorre.

Memes, publicaciones y demás se compartieron por todos lados, como suele ocurrir en las redes.

Recientemente, el cantante tejano ofreció entrevistas en el Pal Norte de Monterrey tras dar una presentación y ahí habló del tema.

“No sé quién es Javier Alatorre. Vivo en Estados Unidos y la verdad no veo los noticieros.

“ A mí me dijeron esto que trascendió y dije no lo conozco ni lo he conocido en mi vida. Aparte, me gustan las mujeres, no los hombres”, explicó.

De acuerdo con Pulido, quien filtró tal chisme fue una cuenta de nombre Fernando JM, persona a la que busca para demandarla.

“Fernando JM filtró todo porque según estaba muy aburrido y quería hacer una tendencia, y bueno, le voy a decir que ahora va a ser tendencia porque lo voy a demandar”.

El cantante detalló que por medio de sus redes sociales lanzó un anuncio en el que señala que dará recompensa a quien le diga quién es Fernando JM.

“No se vale, tengo esposa y cuatro hijos y la verdad menos cuando están aburridos y quieren causar daño. Yo no me meto con nadie”, sentenció.

Bobby Pulido espera que con esta querella ocurra un precedente para que aquellas personas que difamen a otras en redes sociales, sean castigadas.