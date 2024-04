Bloquean carretera por deficiencias en el servicio de transporte en ejidos de Matamoros y Viesca

Un grupo de habitantes de ejidos de los municipios de Viesca y Matamoros bloquearon la carretera principal debido a qué batalla con el servicio de transporte, específicamente con la ruta Laguna Seca, ya que dicen hay ocasiones en que cubren el recorrido con dos unidades y en mal estado, por lo que tardan mucho tiempo en pasar así como para llegar a sus comunidades.

"Ya tenemos muchos años que estamos batallando porque los camiones donde quiera se quedan tirados y ahorita nomás hay dos y pasan cada dos horas y hay gente que no puede llegar a su trabajo, a la escuela o a sus citas en el Seguro, por ejemplo yo ahorita me tenía que ir a trabajar y ya no llegué porque no pasó el camión y el viernes también se quedó tirado el camión en arenales y llegué muy tarde a mi trabajo", dijo una de las señoras inconformes.

Reiteraron que constantemente los camiones se quedan tirados ya que debido a la irregularidad en la que pasan se llenan de personas y no tienen capacidad para cargar a tanto pasajero, aunado a las malas condiciones a las que se encuentran las unidades, así como el estado en el que se encuentran las carreteras, incluso hubo una ocasión en que las personas salieron de su trabajo a las 2 de la tarde y llegaron a su casa a las 7:30.

Manifestaron que algunas rutas que cubren esos camiones que es Mieleras,Aguanaval, La Perla y la región de Laguna Seca, en dónde el ejido más alejado es Tejaban de la Rosita, en el cual el recorrido anteriormente hasta esa comunidad era de aproximadamente dos horas y ahora hay ocasiones en que les toma hasta 5 horas en llegar hasta allá.

Explicaron que antes de que se presentara este problema normalmente el tiempo de espera para abordar el camión era de máximo 30 minutos y ahora si bien les va tardan dos horas en llegar.

Ante esta situación para poder trasladarse para realizar sus actividades cotidianas lo que hacen es utilizar el taxi pero les cobra alrededor de 500 a Torreón y si hay oportunidad se juntan cuatro o cinco pasajeros para compartir el costo pero no siempre es así por lo que dijeron que es mucho gasto y su sueldo no es tan elevado para trasladarse a sus trabajos o a la escuela.

Las señoras dijeron que esa situación ya la han reportado en varias ocasiones incluso no es la primera vez que organizan la manifestación y el concesionario se compromete a resolver sin embargo hasta ahora no lo ha hecho por lo que nuevamente se manifestaron pero en esta ocasión el bloqueo de la carretera permaneció por más tiempo ya que llegaron pasadas las 8 de la mañana y eran alrededor de las 10:30 y todavía permanecían en el lugar, lo que ocasionó que se formaran largas filas de camiones de carga de pasajeros y vehículos particulares.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal de Matamoros de Protección Civil así como de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado, pero no los convencieron de retirarse ya que exigían la presencia del concesionario.

Bloquean carretera por deficiencias en el servicio de transporte en ejidos de Matamoros y Viesca