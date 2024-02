Bitcóin toca los 50 mil dólares por primera vez desde diciembre de 2021

El día de hoy el bitcóin logró romper la resistencia en torno a los 49 mil dólares y se cotizó por encima de los 50 mil dólares, siendo un nivel no antes visto desde diciembre del 2021 y que regresa tras una serie de escándalos y quiebras que experimentó la industria de las criptomonedas que cuestionaban la viabilidad de los activos digitales.

En base a los análisis técnicos, el bitcóin encontraría una nueva resistencia cerca de los 52 mil dólares donde ha rebotado o lateralizado en pasadas ocasiones, pero en caso de no lograr superar los 50 mil dólares, se prevé que se convierta en una nueva resistencia y dure algún tiempo lateralizando en torno a ese precio.

Tras el repunte del precio del bitcóin, el millonario Ricardo Salinas Pliego publicó en redes el gráfico del precio de la criptomoneda en pesos mexicanos (849 mil 885 pesos) y no desaprovechó para recordar la importancia de invertir "por eso hay que saber invertir y tener paciencia, no asustarse en las bajadas y comprar y no emocionarse en las subidas y vender."

El magnate señaló que es importante prestar atención al entorno, ya que "uno de los muchos obstáculos para volverse millonario es que muchas veces las personas simplemente no ponen atención en sus vidas de lo que pasa al rededor y no pueden identificar cuál es el precio del éxito, lo que simplemente les impide ser capaces de pagarlo o evaluar si por lo menos están dispuestos a intentar hacerlo".