Biología: La respuesta para enfrentar grandes problemas

¿Cuál es la relación que hay entre la mariposa que sobrevuela las plantas en el campo y la tranquilidad de los habitantes de la ciudad? ¿Acaso existe un vínculo entre el escarabajo estercolero que deposita sus larvas dentro de las bolitas de estiércol de las vacas, y la calidad de los alimentos que se venden en el supermercado? ¿Qué tienen que ver los árboles y las cactáceas con el ánimo de los automovilistas?

Estas preguntas pueden ser resueltas desde la mirada de los profesionales de la biología, investigadores de las ciencias enfocados en comprender los ciclos de las plantas, los animales, los hongos y los microorganismos; procesos que favorecen, todos ellos, la calidad de vida de los seres humanos.

En México desde 1961 se conmemora cada 25 de enero el Día del Biólogo, una fecha que se estableció a partir de la fundación del Colegio de Biólogos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El Colegio de Biólogos de México apoya el desarrollo profesional de los investigadores de esta rama científica.

En la historia de la biología nacional destaca el papel de la primera egresada de la licenciatura a finales de los años veinte del siglo pasado, la bióloga Helia Bravo Hollis, mujer que se "enganchó" con las cactáceas.

La doctora Bravo Hollis, desde que egresó de la universidad en 1925, dedicó medio siglo a estudiar las flores y composición de las cactáceas mexicanas; fue responsable del herbario de la Universidad Nacional -actualmente la UNAM- y aportó para la ciencia amplias descripciones que se publicaron en su libro "Las Cactáceas de México".

BIOLOGÍA EN LA LAGUNA

En la Comarca Lagunera la biología tomó relevancia al comienzo de este milenio. Aunque ya existía la carrera impartida por la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) desde 1975, pocos se sumaban a la matrícula. Actualmente son más numerosos los profesionistas enfocados en conocer la biodiversidad y con ello aportar respuestas a las problemáticas ambientales presentes.

Sandra Leyva Pacheco es bióloga, egresó en el año 2000 de la Facultad de Ciencias Biológica de la UJED, es experta en reptiles del desierto, también es divulgadora en su actual responsabilidad como coordinadora del Centro Regional de Educación para la Conservación (CRECO), reconocido como el primer centro de educación ambiental del norte de México con énfasis en la biodiversidad del semidesierto norteño.

"El papel fundamental de los biólogos es estudiar, investigar y analizar el contexto en que vivimos, en el que se desarrolla la vida, como los ecosistemas y su biodiversidad que consiste en todo lo que los compone, como flora y fauna; ese es nuestro trabajo: comprender la relación de todos los organismos entre ellos y con su entorno, así como el impacto que les causamos".

Leyva Pacheco recibe a grupos escolares o visitantes espontáneos en el CRECO situado al interior del Parque las Auras de Lerdo, Durango. Es un edificio construido con adobe que alberga algunas especies de reptiles; en cada visita "me enfrento a esa pregunta casi a diario: ¿Para qué salvar a una lagartija? ¿Para qué respetar una garrapata o una mosca? ¿De qué me sirve? Lo que le digo a la gente es que cada uno de esos organismos, así como nosotros los humanos, tenemos una función primordial. Si quitas cualquier pieza de este rompecabezas, el rompecabezas no quedará como estaba y sus piezas estarán endebles; si te fijas en un rompecabezas que le falte alguna pieza, se empezará a caer, sea la parte que sea, no importa si es la de arriba, de abajo o en medio, su función es que se mantenga sólido. Respetar esa serpiente, ese sapo horrible, va a repercutir en que nosotros tengamos una mejor calidad de vida, que nuestra vida sea como debe ser: natural".

La ausencia de cualquier ser vivo empobrece la energía necesaria para que el resto de organismos se mantengan en equilibrio, entre ellos el humano, refirió la experta, quien además sobresale por sus vistosas y oportunas fotografías.

¿DE QUÉ VIVEN LOS BIÓLOGOS?

Sandra, como suele ocurrir con expertos reconocidos, comenzó otra licenciatura, Derecho, porque desconocía la existencia de la carrera en La Laguna; para su fortuna cuando la descubrió, fue aceptada en la Facultad de Ciencias Biológicas y desde entonces vive "una gran aventura" porque fue "un acierto muy grande haberme decidido por la biología, sobre todo porque fui en contra de lo que querían mis papás: ¿de qué viven los biólogos? -cuestionó su padre quien le sugirió regresar a leyes-, y pues no, desde que llegué a la licenciatura de biología dije: esto es lo mío".

Constantemente está en el campo, tomando fotografías, estudiando, enseñando a los niños, "me encanta enseñar este mundo fascinante de la flora y fauna especialmente de este Desierto Chihuahuense; es un gran placer haberle atinado a la vocación y haber tenido la enorme fortuna de colocarme en el lugar en el que puedo desarrollarme profesionalmente".

BIOLOGÍA, HERRAMIENTA DE SOLUCIÓN

El Desierto Chihuahuense al que se refiere Sandra es un amplio territorio que comparte características biológicas, abarca el sur de los Estados Unidos de Norteamérica hasta San Luis Potosí en México.

Dentro de sus límites se halla el emblemático sitio de Cuatro Ciénegas, al centro de Coahuila, así como la reciente Área Natural Protegida Ríos y Montañas de la Comarca Lagunera que abarca los municipios de Mapimí, Gómez Palacio, Lerdo, Nazas y Cuencamé, en Durango, zonas donde la protección de los recursos naturales es prioridad.

Este desierto es el tercero con mayor diversidad en el mundo, aquí "viven 350 de las 1,500 especies de cactáceas conocidas en el mundo. La rica diversidad nativa de esta región incluye 333 especies de aves, 23 de peces y 76 de reptiles y anfibios", registró el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWW) en su portal de internet. En tanto la asociación civil Pronatura noreste confirmó que en esta área "el 90 por ciento de las especies de aves dependientes de pastizales en América del Norte, pasan todo o parte de su ciclo de vida" en este semidesierto.

La biología no solo permite el conocimiento de la diversidad, también ofrece alternativas para solucionar problemas que afectan a la humanidad: la contaminación de los mares por plásticos o hidrocarburos, puede combatirse con el aprovechamiento de bacterias; el aumento de áreas forestales es posible con la ayuda de microorganismos, y las pandemias, también pueden enfrentarse con virus, los mismos que las generan; es decir, por doquier está presente la biología, incluso en aspectos económicos.

Esta visión la comparte el doctor Jorge Sáenz Mata, director de la facultad de Ciencias Biológicas de la UJED, quien confirmó que cada vez son más los jóvenes interesados en sumarse a esta disciplina para enfrentar problemas ambientales.

"Este crecimiento en la matrícula de biología va de la mano con el incremento del deterioro del medio ambiente, que cada vez es más evidente; no nos dábamos cuenta de que había un problema; en el mundo hay muchos problemas ambientales como el calentamiento global y la pandemia. En estas dos dificultades la atención se enfocó en el aspecto de salud, pero desde el origen tiene implicaciones de modificación del medio ambiente, tiene implicaciones ambientales. La relevancia de la profesión no solo es en el estudio de esos problemas ambientales, sino también en el diagnóstico, en la detección de los microorganismos involucrados y en el estudio que se realiza; y tienen relevancia los profesionales de las ciencias biológicas porque pueden proponer tratamientos para enfrentar las enfermedades y la adversidades ambientales", comentó Sáenz Mata.

Además, la educación ambiental es una herramienta poderosa para "hacer visibles los beneficios de la biología", resaltó el académico.

En el contexto de la celebración del biólogo y la bióloga, es importante responder las preguntas iniciales: La presencia de la mariposa nos indica la buena calidad del aire que respiramos, poliniza las plantas al alimentarse del néctar y ofrece un grato espectáculo. El escarabajo remueve la tierra para que circulen los nutrientes y el oxígeno que aprovechan las plantas; los árboles proveen el oxígeno que respiramos, reducen la temperatura ambiente, retienen el suelo y ayudan a la filtración del agua que bebemos, y las áreas verdes en la ciudad, reducen el estrés de los habitantes.

La biología significa el estudio de la vida y también, ofrece la respuesta para atenuar los problemas modernos.