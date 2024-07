BIM se consolida entre los más competitivos en productos de inversión

En reunión con desarrolladores inmobiliarios, clientes y autoridades del sector inmobiliario y del financiamiento de vivienda los directores corporativos de BIM, Ernesto Fragoso Montaño, director Corporativo Fiduciario y de Banca Patrimonial y Gregorio Sánchez Hernández, director Corporativo de Negocios, presentaron el escenario del Banco en la región.

En el crecimiento de la región en captación, la Regional Noreste se sostuvo en 45.9% de mayo de 2023 a mayo de 2024 y observó una TCAC de 21.7% de mayo de 2021 a mayo de 2024, mientras que en el negocio de cartera, sostuvo un crecimiento de 30.6% de mayo de 2023 a mayo de 2024 y observó una TCAC de 24.4% de mayo de 2021 a mayo de 2024.

Los directivos coincidieron en que la innovación del banco es permanente, con un compromiso en todos los sentidos, más allá de la oferta de banca múltiple enfocada a la planeación patrimonial, fideicomisos y los estelares productos de crédito inmobiliario, para desarrollo urbano e infraestructura.

BIM es el segundo banco más competitivo en productos de inversión y próximamente lanzará una línea de fondeo que se otorgará en la zona fronteriza del país, exclusivamente para créditos verdes con certificaciones Edge donde los promotores contaran con un beneficio en tasa y BIM contribuirá para beneficiar el medio ambiente.

El director corporativo de negocios de BIM destacó que BIM robustece en 2023 su portafolios de crédito inmobiliario con el lanzamiento oficial de Cedis, el crédito para centros de distribución diseñado por BIM para optimizar las operaciones logísticas con rutas de entrada y salida en puntos estratégicamente ubicados.

Para el directivo, Cedis confirma la visión de BIM de innovar sobre sus productos esenciales y de capitalizar nuestra experiencia en real estate para aprovechar las oportunidades socioeconómicas y de geolocalización como es el nearshoring.

Se requiere instrumentar vehículos especializados para resolver necesidades logísticas y dar acceso a pequeños y grandes empresarios a créditos como Cedis para facilitar la movilización de mercancías en el norte como en todas las regiones del país.

Cedis se suma a la familia de productos de crédito de BIM, el Crédito para Cadenas Productivas, el Crédito Hipotecario BIM, Pago a Proveedores y Crédito para la Urbanización de lotes y macro lotes.

Para Ernesto Fragoso, la característica principal de BIM es la atención personalizada y la experiencia que tienen los clientes en la asesoría que se les brinda para la toma de decisiones sólidas en su planeación patrimonial.

El directivo ejemplificó los consejos de planeación patrimonial, primero con el caso del fideicomiso, un servicio estrella de BIM que permite blindar el patrimonio con eficiencia en costos, total confidencialidad y sin impacto fiscal, asegurando que los bienes y patrimonio son administrados eficientemente en vida y conforme a voluntad del fideicomitente en caso de fallecimiento o incapacidad para administrarlo.

Dijo que desde hace más de 20 años que no se veía una tasa real tan alta como la actual de 6.65% refiriéndose a Cetes 28 días, reiterando que las soluciones de inversión de BIM permanecen en el top por brindar un competitivo rendimiento de mercado. Paga BIM, Inversión BIM Plus, Cede Rendimiento Inmediato y BIM Cetes Plus, cuentan con el respaldo del seguro del IPAB.