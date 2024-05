Billie Eilish: 5 razones por las que vale la pena escuchar su nuevo álbum Hit Me Hard and Soft

La cantante estadounidense, Billie Eilish, ha estrenado su tercer álbum de estudio, Hit Me Hard and Soft. Este material discográfico marca el regreso de la estrella pop, luego de en el verano del 2021 lanzó su disco Happier Than Ever, hace tres años.

Este álbum vio la luz apenas este 16 de mayo, y aunque Billie no había estado ausente de la música por completo, ya que el año pasado estrenó la canción What Was I Made For?, para la película Barbie, cabe destacar que no había publicado temas para su álbum.

Este material se compone de diez canciones en total:

Skinny

Lunch

Chihiro

Birds of a Feather

Wildflower

The Greatest

L'Amour de Ma Vie

The Diner

Bittersuite

Blue

Con una duración de alrededor de 45 minutos, Hit Me Hard and Soft, cuenta con la producción de la propia Billie, así como de su hermano Finneas, quien ya había trabajado con anterioridad junto a la cantante en sus otros lanzamientos.

Entre los temas que toca Bilie en su nuevo disco están la dependencia emocional y las relaciones tóxicas, como lo hace en la canción The Greatest. Así también hace un resumen de sus experiencias en la canción Blue, con la que cierra el álbum.

Cinco razones por las que vale la pena escuchar su nuevo álbum Hit Me Hard and Soft

Estilo vocal: De acuerdo a la reseña hecha por AP, en este nuevo material discográfico de Billie deja un poco en el pasado, aunque no del todo su voz airada y tonos susurrados que provocan ASMR, ahora la artista toma mayor fuerza vocal variando desde melodías persistentes, voces claras a tonos más dulces, todo esto en medio de una producción “innovadora y arrolladora” La duración: El sitio especializado Variety índica que este material es lo opuesto a los lanzamientos más recientes de Beyoncé y Taylor Swift, pues mientras que estos exceden la duración de una hora, con más de quince canciones, en el caso de Billie es concisa y en solo 45 minutos expresa lo que tiene que decir. Madurez: Este es el primer trabajo de Billie en el que los temas de su adolescencia quedan en el pasado, Rolling Stone lo nombre “el álbum de mayoría de edad” de Billie, destacando que es una avalancha incesante de cambios rápidos emocionales y musicales. Letras: Algo que destacó el sitio Pitchfork es el contenido lírico, el cual calificó como “memorable”, señalando que Billie “es una de las mejores de su generación en la creación de una balada que puede hacerte perder el control”, en específico por la canción Skinny. Producción. Diversos expertos aplauden la producción, destacando el cambio que existe y aplaudiendo las diversas inspiraciones como el reggae, así como el usu de sintetizadores.

Escucha el álbum aquí: