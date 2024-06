Bill Cobbs muere a los 90 años

El actor estadounidense Bill Cobbs, conocido por sus papeles en más de 150 series de televisión y películas como The Bodyguard, falleció el martes a los 90 años en su casa de California, según anunció este miércoles su familia.

"Un querido compañero, hermano mayor, tío, padre adoptivo, padrino y amigo, Bill celebró recientemente y con alegría su 90 cumpleaños rodeado de sus seres queridos", escribió su hermano, Thomas Cobbs, en Facebook, añadiendo que murió "tranquilamente" en su domicilio.

Con medio siglo de carrera como actor, Cobbs participó en películas como The Bodyguard, donde actuó junto a Whitney Houston y Kevin Costner y Night at the Museum junto a Ben Stiller.

También apareció en series como The Sopranos, The West Wing, Good Times, Sesame Street y My Wife and Kids.

En 2020 ganó un premio Daytime Emmy por su aparición en la serie infantil canadiense Dino Dana.

Cobbs, cuyo rostro se hizo familiar para el público en numerosas producciones, está considerado como uno de los actores afroamericanos más destacados de su generación.