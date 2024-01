'Bienvenidos, todos los puntos de suministro de medicinas'

Sobre la Megafarmacia del Bienestar que opera el Gobierno federal, el delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue, dijo que todos los puntos de suministro de medicamentos que existan para favorecer a la derechohabiencia "son bienvenidos".

"Los mecanismos y las estrategias que se establezcan pues puede ser un punto de crítica para quienes no conocen este tema del ciclo del abasto, pero para nosotros que estamos atrás de la ventanilla, atrás de las necesidades de una institución y que nos abran una oportunidad, bienvenida", dijo.

Indicó que la Federación está diseñando estrategias para contener el problema de la falta de medicinas en el país y aseguró que en Coahuila no se registra gran desabasto "porque hemos tratado de trabajar, cerramos el año con el 98 por ciento (de abasto), y hoy amanecimos con el 97.6 por ciento, pero ¿sabe qué?, que nos abonen con una fuente de suministro más, bienvenida".

La Megafarmacia se ubica en Huehuetoca, Estado de México, a 30 minutos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Según las autoridades federales busca satisfacer por tierra la demanda del 70 por ciento de la población en un lapso de 24 a 48 horas.

SÓLO SE HAN SURTIDO 67 RECETAS MÉDICAS: BIRMEX

Recientemente, se informó que del 29 de diciembre de 2023 al 12 de enero de 2024 se registraron 12 mil 541 llamadas desde y hacia las instalaciones, categorizadas de la siguiente manera: 6 mil 507 llamadas sin interacción, es decir, la persona no contestó, no eligió opción del menú o terminó el contacto, además de que 4 mil 69 llamadas no ofrecieron datos suficientes por falta de receta, CURP o información errónea.

Hubo 126 llamadas malintencionadas, 587 llamadas de seguimiento a folio y, en este rubro, hubo casos repetidos. Además, se registraron mil 252 llamadas informativas y se reportaron exitosamente 523 folios, de los cuales, 292 estuvieron en etapa de gestiones internas; 164 fueron trasladados al sitio donde fue solicitado el medicamento y 67 se surtieron debidamente.

Birmex, aseguró que en el primer corte de resultados, la Megafarmacia para el Bienestar reportó disponibilidad de mil 190 claves únicas de medicamento conformado por 2 millones 465 mil 975 piezas, total óptimo para garantizar al 100 por ciento el abasto de medicamentos gratuitos en recetas emitidas por médicas y médicos del IMSS en su régimen ordinario, del IMSS Bienestar y Issste.

El director general de Birmex, Jens Pedro Lohmann Iturburu, refirió que el inventario tiene un valor de 119 millones 81 mil 248 pesos.