'Bichito', obra teatral sobre la pandemia

La pequeña Rebeca cumplirá ocho años de edad en los próximos meses. Tiene la emoción dibujada en su rostro, acentuada, mezclada con su inocencia. Espera tener una gran fiesta con muchos invitados y se imagina los obsequios que le harán. No obstante, algo mantiene en alerta al mundo.

Un nuevo virus, un bicho invisible amenaza con alterar el libreto de la cotidianidad.

Ayer miércoles 22 de mayo, en punto de las 09:00 horas, el Elenco Teatro CAT-HECAT presentó la obra Bichito, esto en el Teatro del Centro de las Artes del Colegio Americano de Torreón (CAT). Se trata de una historia escrita por la lagunera Ana Luisa Aguilera y dirigida por Laura Borrego. En ella, el ejercicio escénico se desarrolla durante 40 minutos, con una escenografía minimalista que recuerda a las propuestas del teórico Jerzy Grotowski: un teatro despojado de todo aquello que no le es esencial.

En entrevista, Laura Borrego indicó que la autora escribió la dramaturgia en plena pandemia por covid-19. El núcleo radica en el proceso que vivieron los niños durante la contingencia: el aislamiento, el encierro, las clases en línea, la pérdida de seres queridos. Por eso surgen preguntas en infantes como Rebeca. El porqué se convierte en leitmotiv entre la incertidumbre. ¿Hasta cuando se estará así? Se arroja una respuesta en forma de promesa: "Hasta que esto se acabe", pero no, no existe una fecha para que la contingencia termine.

"La obra habla de dos hermanas que están encerradas en su casa, una es niña y la otra está en la pubertad, y cómo a partir de este hecho (que todo mundo padecimos) también pueden surgir cosas favorables para la gente. En este caso, las hermanas se reencuentran en este proceso", compartió Laura Borrego.

Mariana es la hermana mayor de Rebeca. Ella ha sido alcanzada por la pubertad y su teléfono celular se ha vuelto indispensable en su vida. Entre los altibajos emocionales, vive un proceso que se torna sensible, tenso, donde cualquier movimiento brusco puede desatar un conflicto. Los medios de comunicación también son representados, dan la noticia de que el virus ha llegado a la ciudad.

"Incluso Rebeca dice: '¿Por qué siempre me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué no cuando me dio varicela? ¿Por qué no cuando tenía examen? ¡No! Cuando es mi cumpleaños tiene qué pasar esto'. Entonces, están estos hechos, que para un niño tienen una magnitud mucho mayor que para un adulto".

Pero no todo es catástrofe en medio de la pandemia. La situación da la oportunidad para que las hermanas, cuyo destino pronosticaba que tomarían caminos separados, puedan reconciliarse. Entre las líneas del libreto se asoman valores familiares, de resiliencia, de compañerismo. Los tiempos difíciles son menos duros si se afrontan en equipo.

"Siempre hay una tensión, hasta el momento donde reconocen que está padre estar juntas, que está feo no poder salir, que está feo no tener fiesta. Y luego también (la obra) habla de todo lo que nos estuvo pasando, cómo las personas fuimos resolviendo lo que podíamos, como este hecho de hacer los cumpleaños a partir de las caravanas de autos, cómo nos sobreponemos a la adversidad. Y mira, estamos aquí, sobrevivimos a la pandemia".

En un momento de la obra, las alumnas se conectan por la plataforma Zoom para asistir a una clase virtual (CORTESÍA / JOSÉ ROBERTO REYNOSO SOLÉ)

La escena descrita por Laura Borrego tiene un toque de Bertolt Brecht, pues invita a romper con la cuarta pared del teatro. Rebeca se siente algo triste por no tener invitados en su cumpleaños, pero Mariana le hace ver que se encuentra equivocada y le indica que sus amigos y seres queridos la han visitado en una caravana de automóviles. Entonces suenan los cláxones, al tiempo que el público (en esta ocasión conformado por alumnos del CAT), saluda a las actrices, pues se ha convertido en el gran invitado a la fiesta de Rebeca.

En la propuesta escénica, también se hacen guiños a otros elementos o circunstancias que dieron forma a la pandemia. En un momento, las alumnas se conectan por la plataforma Zoom para asistir a una clase virtual. Las actrices se posicionan separadas, recordando la "sana distancia", dando la ilusión de que están a cuadro, conectadas en esta nueva y extraña modalidad educativa.

"En este caso, en la parte de la educación, se tuvieron que buscar maneras y los niños estuvieron un año (tomando clases) prácticamente de forma virtual. Entonces, eso se representa en esta obra, junto a todas las vicisitudes que había".

Cabe resaltar que el Elenco Teatro CAT-HECAT se conforma actualmente por alumnas del Colegio Americano y de la Hermandad Educativa CAT. En el elenco de Bichito participan las actrices Regina Eugenia Delgado Villalobos, Mayte Mimi Cantú Soberanes, Victoria Ramírez Soriano, Salma Lee Rojas, Elena Salmón Sañudo y Renata Aguilar Rivas.

Para Laura Borrego, la temática de la pandemia sigue vigente, pues dejó una huella en quienes la sobrevivieron, trátese de niños o adultos. Allí radica su capacidad de conexión.