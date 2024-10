Belinda se pronuncia sobre su caída en la Paris Fashion Week y desmiente especulaciones

Belinda se convirtió en el centro de críticas tras su dramática caída durante el desfile de L'Oreal en la Paris Fashion Week, celebrado en septiembre. Entre los comentarios negativos, algunos usuarios llegaron a especular si el accidente de la cantante había sido intencional.

A pocas semanas de que la polémica se calmara, la intérprete de "Ángel" abordó el tema y aclaró si fue una estrategia para ganar atención en las redes.

En una entrevista con la revista "Elle", Belinda explicó que, efectivamente, se trató de una situación espontánea.

"Yo creo que nadie quiere caerse en una pasarela de L'Oreal ni en ninguna otra. Al final, no hay manera de que uno quiera caerse en un desfile. Para todas las personas que piensan que lo hice a propósito, pues no, evidentemente fue un accidente que le puede pasar a cualquiera, y una gran lección para mí", afirmó la también actriz de "Bienvenidos al Edén".

La artista admitió lo difícil que fue enfrentarse al error, ya que es perfeccionista tanto en su trabajo como en su vida personal. Sin embargo, la caída le enseñó que los errores pueden ocurrir en cualquier momento.

"Aunque parezca de película o de historia de fantasía, lo importante es levantarse. Me caí en una pasarela internacional, en París, pero creo que a todos nos han pasado las caídas típicas", reconoció.

Luego del suceso, se hizo viral un clip en el que Belinda aparece llorando mientras algunas compañeras, incluida la actriz Andie MacDowell, la consuelan.

La estrella mencionó que, si bien el golpe le dejó moretones, lo que más le dolió fue el sentimiento de decepción por su desempeño. Pero, cuando vio que más mujeres famosas se acercaron a apoyarla, su perspectiva cambió.

"Desde Jane Fonda hasta Andie MacDowell, una de mis actrices favoritas, quien me sentó en sus piernas. Después de que estas dos mujeres, a quienes respeto desde hace años, me apoyaran, no tengo palabras para describir lo increíbles que son. Me sentí mucho mejor, y al final del día, todo pasa por algo. Hay que siempre levantarse", reiteró.