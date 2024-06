¿Belinda o Danna, quién será Mía Colucci en el musical de RBD?

Danna Paola una vez más es tendencia, aunque esta ocasión no se trata de una polémica, ahora se trata sobre un proyecto profesional del que habló ante la prensa mexicana.

Después de concluir su gira por Latinoamérica con su gira internacional Danna Live!, con la que visitó países como Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Colombia y Brasil, la artista se tomó unas vacaciones en Venezuela, pero a su regreso a México, la cantante de éxitos como Oye Pablo y Mala Fama, fue cuestionada sobre sumarse al musical inspirado en RBD que llevará por nombre Sálvame.

Para este musical teatral se ha hablado sobre la presencia de Drake Bell, Daniela Parra y Belinda; sin embargo, Danna fue cuestionada sobre si se sumará a esta puesta en escena.

Cabe señalar que Danna tiene amplía experiencia en el teatro musical, pues interpretó por varios años a Elphaba en el musical Wicked, así como a María en Hoy no me puedo levantar, papel al que también dio vida Belinda.

Sobre participar en la puesta en escena de RBD, señaló que:

“Ojalá se haga, oye es increíble la verdad que brutal noticia”, dijo Danna.

“Que te puedo decir, al final los proyectos siempre vienen. Me encantaría, creo que sería algo muy cool. No se si se de la oportunidad, al final, todo en la vida sucede, o no. Pero es un proyecto que le tengo muchísimo amor, y aparte soy super fan”, dijo Danna.

¿Qué sabe sobre el musical de RBD?

Tras el éxito de RBD con su gira Soy Rebelde Tour, ahora surgirá un musical inspirado en la telenovela Rebelde, la cual conquistó no solamente la televisión mexicana, sino también en todo el mundo, durante su transmisión del 2004 al 2006.

El musical no será una continuación de la telenovela mexicana ni de su continuación de Netflix del 2022, puesto que no contará con nadie del elenco original conformado por Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez, Alfonso Herrera ni Christopher Uckerman.

De acuerdo a datos dados a conocer por varios medios, el musical llevará por nombre Sálvame, El Musical y será contado a través de los más grandes éxitos de RBD.

Los nombres que ya figuran como parte del elenco de esta puesta son Drake Bell y Daniela Parra, aunque aun no se ha dado a conocer nada de manera oficial.

Además de Danna, quien suena muy fuerte es la mexicana Belinda, aunque también se había especulado que se sumaría al elenco de Perfume de Gardenia junto a William Levy, aunque esto tampoco ha sido confirmado.

Entre los rumores también suena el nombre de Ester Expósito y hasta Mario Bautista.