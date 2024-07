Belinda habría cobrado cifra millonaria por participar en el Pride 2024

Belinda está nuevamente en otra controversia, ahora por supuestamente pedir una gran cifra de dinero para participar en la marcha del orgullo LGBT+ en la Ciudad de México el pasado sábado 29 de junio.

La cantante se encuentra nuevamente en una polémica luego de que mostrara su apoyo a la comunidad LGBT+, y es que supuestamente habría intentado cobrar una gran cantidad de dinero para ser parte dele evento de clausura de la Marcha del Orgullo 2024 que se llevó a cabo en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México.

De acuerdo con Angelo Diep, presidente del comité organizador de dicha marcha, dijo que la interprete había aceptado participar en el evento junto a artistas como Lucía Méndez, Christian Chávez y Bellakath, pero se habría arrepentido en el último momento por la paga que le habrían ofrecido.

“Tuve unos rollos con Belinda pero no fue así. Los mensajes existen, nada es falso, tengo todos los mensajes de cómo fueron cobrando las partes los representantes, pero Belinda siempre ha sido parte de nuestra población aliada y yo sé que todos tienen que cobrar, que todos tienen que comer”, declaró Angelo.

Pero no acabó ahí, pues Angelo Diep también reveló la gran cantidad de dinero quería cobrar la estrella de origen español por su participación estelar en el evento. "De todas formas, un saludo a Belinda. Sé que quisiste cobrar un millón, no te hagas, tengo los mensajes, pero al final del día yo soy belifan y es lo que es”, aseguró.

Además, de acuerdo con Diep, los artistas que pertenecen a la comunidad suelen participar por una mínima cantidad de dinero o incluso sin recibir pago alguno.

“Si Alejandra Guzmán, que tiene más de 30 años de carrera, viene gratis, Maite Perroni, Gloria Trevi, JNS, por qué no tú un ratito, mi Beli hermosa. Amamos ‘El sapito’, no encantaría verte. Amamos también a Danna Paola, no nos quiso cobrar ni un solo peso”, declaró.