Belinda, Danna Paola o Eiza González: ¿cuál mexicana tiene la mejor serie de Netflix?

Netflix tiene una muy amplía colección de contenidos para todos los públicos, desde aquellos que prefieren las películas, las series, la animación y las telenovelas, entre otros.

Algo que ha caracterizado a la plataforma es el darle espacio a shows de todos los idiomas y a producciones de distintos países, tal como ha ocurrido con series españolas, mexicanas y por supuesto estadounidenses.

México siempre se ha encargado de exportar talento, ya sea en la actuación o el canto, sin embargo, durante los años 2000, las telenovelas juveniles e infantiles de Televisa vieron nacer a tres de las más grandes estrellas del mundo del entretenimiento mexicano.

Algo que caracteriza a las tres artistas que han logrado carreras exitosas tanto la actuación, la música y como figuras de grandes marcas, pues son reconocidas como iconos de la moda. Aunque su impacto en las telenovelas ha ocurrido en momentos distintos, pues existe una diferencia de edades, las tres siempre han sido muy compradas.

Nos referimos a Eiza González, Belinda y Danna Paola.

Algo que las distingue a las tres, es que además de ser mexicanas, marcaron la infancia y adolescencia de millones en México y Latinoamérica, pero su éxito, hasta la fecha, es imparable, aunque han tomado rumbos paralelos. Lo que vale la pena rescatar, es las tres han sido protagonistas de una serie original de Netflix, aunque algunas han tenido más éxito que otras. ¿Cuál es mejor?

Belinda

Con tal solo diez años de edad, Belinda se apoderó de la televisión mexicana con su talento gracias a telenovelas infantiles como Amigos x siempre (2000), Aventuras en el tiempo (2001) y Cómplices al rescate (2002); sin embargo, más tarde durante su adolescencia abandonó la actuación para dedicarse de lleno a la música, alcanzando fama mundial con éxitos como Egoísta, Bella Traición y Ángel. En total, Belinda ha publicado cuatro álbumes de estudio: Belinda (2003), Utopia (2006), Carpe Diem (2010) y Catarsis (2013). En 2009 regresó de manera breve a la actuación con la telenovela Camaleones.

Afortunadamente, para sus seguidores, en el año 2022 Belinda hizo su gran regreso a la actuación, esta vez de la mano de Netflix en la serie española Bienvenidos a Edén, aunque solamente duró dos temporadas, pues en 2023 se confirmó que la segunda entrega sería la última, dejando varias dudas a los fans.

Sin embargo, Belinda seguirá actuando, pues recién estrenó la serie sobre la muerte de Paco Stanley, ¿Quién lo mató? de Prime Video, en donde da vida a Paola Durante. Además, está por estrenar la serie basada en el musical Mentiras, aunque no se han revelado mayores detalles, también se podrá ver en Prime Video.

Al mismo tiempo Belinda, ahora con 34 años de edad, sigue firme con su carrera musical, ahora ha entrado de lleno al sonido de los corridos tumbados con éxitos como Cactus y 300 Noches junto a Natanael Cano.

¿De qué trata Bienvenidos a Edén?

Un grupo de jóvenes asiste a una fiesta exclusiva en una isla remota. Pero el paraíso más tentador puede albergar los más peligrosos secretos... y trampas. Ve todo lo que quieras. Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Begoña Vargas, Lola Rodríguez y Belinda Peregrín protagonizan esta serie dramática.

Danna Paola

Danna Paola inició en la actuación a muy corta edad, pues con solamente cinco años de edad ya estaba triunfando con un protagónico en la telenovela María Belén (2001). Su carrera en el mundo de las telenovelas infantiles no se detuvo ahí, pues además actuó en Vivan los niños(2002) y protagonizó Amy, la niña de la mochila azul (2004) y Pablo y Andrea (2005). Aunque también cantaba, estaba dedicada en su carrera como actriz, pero fue en 2009, cuando tenía ya 14 años de edad, que le llegó el papel de Patito para la telenovela Atrevete a soñar, con la que alcanzó mayor fama y se ganó el cariño con talento vocal con éxitos como El primer día sin ti y Mundo de Caramelo.

Tras dedicarse al teatro con la obra Wicked (2013-2015) y Hoy no me puedo levantar (2015-2016), y un breve paso por las telenovelas de Telemundo con melodramas como La Doña (2016-2017,2020) y ¿Quién es quién? (2015-2016); Danna hizo su gran regreso con la serie Élite (2018), en donde dio vida a Lucrecia Montesinos, este personaje le dio fama mundial, y es que al menos las tres primeras temporadas de la serie marcaron a toda una generación de jóvenes, además de que no solamente este drama le ayudó a ser reconocida a Danna, sino a otras estrellas como Ester Exposito, Omay Ayuso, Itzan Escamilla y Aaron Piper.

Sin embargo, ante el éxito obtenido, Danna retomó su carrera musical, dedicándose de lleno a esta y dejando atrás la actuación, por lo que abandonó definitivamente Élite en el 2020, luego de tres temporadas.

Actualmente, Danna tiene 28 años de edad y sigue enfocada en la música, pues recientemente estrenó su álbum Childstar (2024), con el que ha cosechado éxitos como XT4S1S, 1TRAGO y AUN TE QUIERO.

¿De qué trata Élite?

Cuando tres jóvenes de clase obrera se matriculan en un exclusivo instituto privado, las diferencias entre ellos y los alumnos ricos darán lugar a un asesinato. Ve todo lo que quieras.

Eiza González

Eiza González es la más reciente en unirse al mundo de las series de Netflix, tras el estreno de la aclamada 3 Body Problem, aunque a diferencia de Danna y Belinda, no lo hizo en España, sino que en Hollywood. Cabe señalar que Eiza no es ajena al mundo de las series estadounidenses, pues uno de sus primeros trabajos hollywoodenses fue la serie From Dusk Till Dawn (2014-2016), la cual se inspira en la película del mismo nombre, aquí daba vida al personaje de Satanico Pandemonium, el cual interpretó originalmente Salma Hayek, este show fue realizado por el director Robert Rodriguez para el extinto canal estadounidense El Rey, sin embargo, en el resto del mundo se emitió por Netflix.

La serie de Eiza, 3 Body Problem, es uno de los grandes estrenos de este año en Netflix, sin embargo, ha sido un largo viaje en la carrera de Eiza hasta llegar a este papel.

Eiza inició siendo adolescente, pues su carrera se remonta a las telenovelas con el drama juvenil Lola, érase una vez (2007), remake mexicano de la telenovela argentina, Floricienta. Gracias al éxito del soundtrack de la telenovela, Eiza grabó su primer disco Contracorriente (2009) y en 2010 protagonizó la telenovela de Nickelodeon, Sueña Conmigo, con la que fue reconocida a nivel internacional.

En 2012 regresó a la música con su disco Te acordarás de mí, aunque abandonó su promoción para ser la protagonista del melodrama Amores verdaderos, con la se consolidó como toda una estrella en México y el mercado latino; sin embargo, Eiza se fue a Estados Unidos para incursionar en Hollywood.

Entre sus trabajos Hollywoodenses destacan las películas Baby Driver (2017), Alita: Battle Angel (2019), Hobbs & Shaw (2019), Godzilla vs. Kong (2021), I Care a Lot (2020) y Ambulance (2022).

¿De qué trata 3 Body Problem?

Cinco brillantes amigos hacen descubrimientos asombrosos mientras las leyes de la naturaleza se revelan ante sus ojos y una amenaza existencial se cierne sobre la humanidad