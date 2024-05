Belem del Carmen, pasó de gripa a grave estado de salud, denuncian negligencia médica

Familiares de Belem del Carmen López Hernández de 56 años, y que se encuentra internada en la cama 414 de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS de Torreón, denunciaron públicamente una supuesta falta de atención médica por parte de la institución.

Miriam Muñiz López, su hija, dijo que la señora ingresó el pasado 23 de abril de 2024, procedente del Hospital General de Torreón, sin un diagnóstico oficial; pasó de gripa a púrpura trombocitopénica, después a lupus "y al final no supieron y lo manejaron como algo autoinmune".

Belem había llegado a la ciudad a pasar las vacaciones de Semana Santa, ya que trabaja en San Luis Potosí como oficial de apoyo en un retén. "Llegó con gripa, la llevamos a un médico normal, de los de farmacia, y pues le dijo que tenía gripa, le dio tratamiento.

El jueves amaneció con su piel morada, ese día pues no había doctores en ningún lado, terminamos por llevárnosla al General, sin saber que tenía seguro y estuvo ahí internada casi un mes, pero cuando nos pidieron la carta de no derechohabiencia, supimos que tenía seguro y la trasladan a la 16 con instrucciones de injerto de piel porque ella estaba lista, no estaba infectada, no, nada.

En el General le cortaron piel porque se empezó a necrosar, de las piernas, los brazos, allá estaba en un área muy limpia, sanitizada, la limpiaban, pero cuando llegó a la 16 no la limpiaron en tres días y ahí le empezó una infección en la piel, no la limpiaron porque era fin de semana y aquí en instituciones de gobierno no te puedes enfermar en fines de semana o días festivos porque no hay personal", narró.

Miriam destacó la necesidad de la limpieza debido a que Belem tiene persistentes evacuaciones de diarrea y está vendada de la mitad de su cuerpo hacia abajo.De la clínica No. 16, la refirieron a la UMAE No. 71, "y nos dijeron que mi mamá, todo lo que le pasó fue por una droga química, que cocaína, pero yo tengo un antidoping que le hice en el General y mi mamá es negativo para cocaína y cualquier otra droga".

Quirófanos saturados

Miriam dice que en el Hospital de Especialidades tienen que ingresarla a quirófano para realizarse curaciones bajo anestesia. Comentó que desde su internamiento, le han hecho curaciones unas tres veces, porque los quirófanos están saturados.

"Pasó de injertos a curaciones porque está infectada, desde el día 10 no la han pasado y de hecho ya ahorita está en delirium, ella entró bien, de hecho pues te hablaba por teléfono, todo, la enfermedad pudo haberse controlado si tuviera una atención adecuada, desde que entró aquí, fácil lleva entre 15 y 20 ayunos, a ver si hay un cupo en cirugía. De hecho violaron un protocolo de ellos mismos, que fue subirla a su habitación sin acompañante o familiar, cancelan el ayuno y le llevan una dieta para sonda nasogástrica, misma que se había arrancado en la tarde; ni siquiera están informados porque no le prestan atención.

Ya su diagnóstico lo dieron aunque haya estudios negativos y de ahí no los va a sacar, y aquí también contrajo dos bacterias una es E.Coli y la otra Acinetobacter baumannii. ¿Por qué?, porque no limpian, el calor, las heces, las bacterias... está en el cuarto piso aislada y no hay aire, está con un ventilador pequeño de 30 centímetros, que lejos de aventar aire frío, te avienta el mismo calor. Jamás han sanitizado la habitación".

NOTA MÉDICA

Según una nota de evolución de Infectología que mostró Miriam, con fecha del 17 de mayo de 2024, la paciente a cargo del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva tiene los siguientes diagnósticos: El principal y probable Toxicodermia por fármacos, infección de tejidos blandos y probable infección con Clostridioides difficile. Comórbidos negados y concomitantes, anemia leve normocítica normocrómica, leucocitos con neutrofilia, hiponatremia crónica hipovolémica asintomática, hipomagnesemia, hipocalcemia e hipoalbuminemia.

Su estado de salud se reporta como grave, con alto riesgo de complicaciones a corto plazo, incluida la muerte. Según el IMSS, familiares y paciente están ampliamente informados en términos no médicos.

Miriam aseguró que el IMSS les ha comentado que hay abandono de paciente. Ella justificó lo anterior diciendo que tiene una niña de dos años y que trabaja en una empresa de red de transporte, por lo que tiene que distribuir el tiempo para eso y para el cuidado de su madre. Además, dijo que en distintos horarios, la están ayudando una hermana de Belem, amigas y contrataron a una enfermera.

Fuentes del Seguro Social informaron que ayer por la tarde noche, Belem sería ingresada a quirófano para la curación de las heridas y que la señora estaba programada la noche del 19 de mayo, pero que no pudieron localizar a su hija.

Finalmente, la persona que estaba cuidándola en ese momento firmó el consentimiento pero sin ser familiar y cuando ingresaron a quirófano a Belem, la cuidadora se retractó.

Comentaron que Miriam llegó más tarde pero que ya se había suspendido la cirugía y destacaron la necesidad de que haya un familiar de forma permanente para consultar cualquier tema como el antes expuesto.