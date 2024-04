Beisbol, una gran tradición lagunera

Con gran optimismo de la afición beisbolera de la Comarca, que confía en que su equipo conquiste este año el campeonato, pues el más reciente data del ya remoto año de 1950, hoy inicia en Torreón la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), máximo circuito profesional de la pelota veraniega en nuestro país, fundado en 1925.

El beisbol de la LMB llegó a La Laguna en 1940. Desde entonces el equipo de la región ha participado en 61 temporadas, sin contar la de 2020 que se canceló por la pandemia.

Como ha ocurrido en la mayor parte de las sesenta temporadas anteriores, la de 2024 tendrá como escenario al majestuoso y legendario Estadio de la Revolución, casa de los Algodoneros de Unión Laguna. Aunque no tengo presentes recuerdos de la temporada 1950, la del último campeonato, seguramente mi padre y mi abuelo me habrán llevado a varios juegos al Estadio de la Revolución aquel año. Pero sí guardo en la memoria vivencias de las temporadas de 1952 y 1953. Entre otras las siguientes: Sólo por excepción, algunas veces se veía una que otra mujer en el estadio, aunque sí recuerdo la presencia de niños.

Los aficionados tomaban asiento sobre las gradas de cemento vil, pues no había en todo el estadio butaca alguna para el público. Afuera del parque pululaban vendedores de asientos rectangulares confeccionados con papel periódico a manera de "cojines acolchonados". Por cierto, al terminar el juego tales cojines hechizos volaban por los aires, sólo por mera diversión, lo que hacía que los padres protegieran a sus hijos de ser golpeados por aquellos "acolchonados" proyectiles.

También recuerdo que en ocasiones, cuando el juego perdía interés, de repente empezaba a volar por los aires una gruesa tripa fabricada de tela, como si fuera serpiente, rellena en su interior de un polvo rojizo que al ir por los aires se esparcía sobre el público. Al espectador que le caía, de inmediato la lanzaba en otra dirección. Y así andaba esa "víbora" entre las tribunas, cuando menos hasta que terminaba el inning.

Tengo presente que no pocos aficionados asistían con su tabla de madera en la que se sujetaba y servía de apoyo a la hoja del box score, para llevar la anotación del juego. Desde hace cuando menos quince años no he vuelto a ver a alguien con su hoja de anotación, excepción hecha de algunos periodistas. Las últimas personas que recuerdo acostumbraban anotar los juegos fueron los inolvidables amigos y grandes aficionados al deporte rey, don Heriberto "Kino" Gallegos y don Antonio Ramos Parga, y una dama cuyo nombre de momento se me escapa.

La pizarra no era electrónica, como ahora, sino manual. El encargado de operarla colgaba en la casilla de cada entrada enormes placas de lámina con el número de carreras registradas por equipo. Y para informar acerca de la contabilidad en cuanto a bolas y strikes que llevaba el bateador en turno, y los outs que iban, había tres líneas con enormes círculos (tres, dos y dos, respectivamente) que iban apareciendo al mover sobre un carril una enorme tabla de madera, según se iban registrando las bolas, los strikes y los outs.

Exactamente al centro de las gradas del estadio, en su parte superior, había una pequeña terraza techada, con sillas como para entre 20 y 25 personas. Siempre supuse que era el lugar reservado para las autoridades, los directivos e invitados especiales. El sonido local sólo se usaba para informar el nombre del jugador que tomaba turno al bate y dar anuncios comerciales, particularmente durante la pausa de cada media entrada. No recuerdo que pusieran música.

En general los asistentes estaban muy atentos al desarrollo del juego. Solían aplaudir con generosidad los lances espectaculares, así fueran ejecutados por jugadores del equipo visitante. Cuando un pitcher era relevado, lo despedían con aplausos en reconocimiento a su labor realizada y a veces por mera cortesía, incluidos los lanzadores del equipo contrario. Es una lástima que este gesto tan noble de la afición, en el caso de los adversarios, se haya perdido. No había en el estadio la oferta gastronómica tan variada, como hay ahora. Lo que más se consumía eran las pepitas de calabaza, tostadas y saladas, así como algunas otras golosinas. Refrescos y cerveza también. No más.

La iluminación, a base de lámparas incandescentes, era bastante pobre. Además de que no existían las dos torres de lámparas que hoy vemos atrás de la barda a la altura de los callejones entre los jardines izquierdo-central y central-derecho. Difícil de entender cómo los peloteros de entonces podían jugar con alumbrado tan deficiente. Tal vez esto justificó que en 1943 la LMB haya prohibido lanzar en juegos nocturnos a Terry McDuffie, pitcher de Unión Laguna que era muy descontrolado y se decía de él que tenía una "velocidad endemoniada".

Sin embargo, cuando niño me parecían muy elegantes las enormes farolas, siempre encendidas durante los juegos, que estaban colocadas en lo más alto de cada una de las columnas que soportan las graderías del inmueble, de las cuales sólo subsisten dos, una donde inicia y otra donde termina el bello frontis, estilo art decó, del estadio. Por cierto, la gradería iniciaba a partir del espacio por donde circula el público. Las tres hileras de gradas hacia abajo, hasta llegar al nivel del terreno de juego, se construyeron -creo recordar- en la década de los 80.

Quedan pendientes para otra ocasión recuerdos posteriores a 1953, que fue el año en que nuestro equipo de la LMB se marchó de la región, por la grave crisis económica que azotó por ese tiempo a La Laguna, para retornar diecisiete años después: en 1970. Inicia hoy pues una temporada más de la LMB, en la que esperamos Unión Laguna sea el campeón. Como en 1942. Como en 1950.