Baterista de Iron Maiden dice adiós a los escenarios

La banda Iron Maiden publicó un comunicado en el que Nicko McBrain, su baterista, se despide de los escenarios para siempre, luego de 42 años de carrera.

"Después de mucha consideración, con tristeza y alegría, anuncio mi decisión de dar un paso atrás del estilo de vida de las giras", expresó en el comunicado el baterista. "Hoy (ayer) sábado 7 de diciembre, Sao Paulo será mi último concierto con Iron Maiden. Le deseo a la banda mucho éxito en el futuro", agregó.

La decisión, aunque abrupta y sorpresiva, nace de un consenso por el bienestar del artista. Tiene 72 años, una pasión inquebrantable, pero ni esa pasión pudo contra las secuelas del derrame cerebral que sufrió en enero de 2023.

"Fue algo menor", contó McBrain para minimizar lo ocurrido en pro de la tranquilidad de sus fans. Pero lo que sufrió fue un TIA (Accidente isquémico transitorio), el accidente fue suficiente para causar daños graves con secuelas irreversibles.

"Me dejó paralizado del lado derecho desde el hombro hacia abajo. Por supuesto que estaba muy preocupado de que mi carrera hubiera terminado, pero con el amor y el apoyo de mi esposa Rebecca, mi familia, mis médicos, especialmente Julie -mi terapeuta ocupacional- y mi familia Maiden, pude recuperarme en cerca de un 70 %", dijo en un comunicado publicado en agosto del año pasado.

Luego de eso, tuvo algunos problemas para tocar algunos ritmos con la banda. "Y no es el antiguo Nicko, no es el antiguo ni de lejos, pero al menos es parte de mí. Y mi banda, benditos sean, Steve Harris y el resto de los chicos se dan la vuelta y dicen: 'Si no puedes hacer algo en una canción, simplemente no haremos esa canción'", dijo en una audiencia pública.

A pesar de los esfuerzos de la banda y del propio artista, él mismo decidió que el camino ha llegado a su fin. El joven baterista que apareció en 1983 en el álbum Piece of Mind, dio su último concierto, ya siendo adulto, en Sao Pablo, Brasil. "Le deseo mucho éxito a la banda en un futuro", aseguró.

El artista aclaró que no se separará del todo del proyecto. "Seguiré siendo parte de la familia Iron Maiden, trabajando en una variedad de proyectos que mis mánagers, Rod Smallwood y Andy Taylor, tienen en mente para mí".

En el mismo comunicado, Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers, Smallwood y Taylor se despidieron de él.