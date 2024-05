El robo del motor de un minisplit, el pasado fin de semana, fue la gota que derramó el vaso. Cansados de los atracos, padres de familia del Jardín de Niños "Independencia" de Torreón, bloquearon ayer un tramo del bulevar Rodríguez Triana, a la altura de la colonia Las Julietas.

Los intensos rayos del sol no fueron impedimento; los inconformes bloquearon ambos carriles provocando un caos vial. "Alto a la ola de robos", "Exigimos a Cepeda seguridad para nuestras escuelas", "Nuestros niños necesitan escuelas dignas" y "Basta de robos sin solución", fueron algunas de las frases de inconformidad que plasmaron en pancartas.

Daniela Martínez Román, directora del plantel, dijo en el presente ciclo escolar se han registrado cuatro robos y que los amantes de lo ajeno, han desmantelado aparatos de aire lavado. Se han llevado bombas, motores y hasta las turbinas. También se han llevado computadoras, bocinas, proyectores, han roto la malla de protección, hecho boquetes en las paredes y realizado diversos actos vandálicos.

"Y en esta ocasión, acabamos de instalar un minisplit que tiene aproximadamente 15 días, y el fin de semana se metieron, le quitaron el motor, todos los cables que tenía, prácticamente nos dejaron el puro cascarón y eso fue la gota que derramó el vaso, porque aparte la persona dejó su herramienta con posibilidades de regresar". El minisplit tiene un valor de alrededor de 20 mil pesos y el recurso que se utilizó fue como parte del programa federal para el Bienestar "La Escuela es Nuestra". La maestra dijo que han hecho reportes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y que los elementos acuden y toman el reporte pero que no procede porque no hay a quien denunciar.

Frustración y coraje

Alejandra López, presidenta de la Asociación de Padres de Familia, mostró su indignación. Dijo que siente frustración y coraje pues "es un aparato muy caro y ellos como decimos, lo van a ir a vender por 200, 300 pesos, se echaron 20 mil pesos en un ratito. Anda uno buscando precios, calidad, buscando quien nos los ponga, invirtiendo tiempo para que en un ratito un mal viviente nos haga daño. Nada los detiene, abren la pared, nos levantan las ventanas, nos tumban las puertas, la escuela es para sus propios hijos, no es justo. Si los tuviera en frente, yo no les diría nada, directo a la cárcel, sinceramente es desgastante porque ni siquiera lo hacen muchas veces en sus cinco sentidos, lo hacen ya drogados, simplemente por la euforia de la droga se creen todopoderosos y vienen y lo hacen. Creo que yo que para llegar al límite de robar para saciar su vicio, ya no entienden de razones".

Denuncia y evidencias

Hasta la institución educativa se movilizó personal de la Policía Municipal, así como de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Héctor Alba, director operativo de Seguridad Pública comentó que es importante la presentación de la denuncia y aportar evidencias para darle solución a la problemática que presentan."Ellos me comentaban algún tipo de robo, yo le comento que de aquí de este plantel educativo, como de la misma colonia, pues no tenemos algún dato. No sé cuáles son los métodos que ellos utilizan para poder realizar las denuncias ante el plantel educativo, yo les pido a ellos de favor que me hagan sus denuncias para poder nosotros llevar a cabo una judicialización, en un dado caso de que llegáramos a detener a alguien", afirmó.

Indicó que les compartió teléfonos de emergencia, entre ellos un número de WhatsApp para dar atención a los reportes correspondientes. Dijo que solicitó a los padres de familia algunos videos que muestran el momento en que una persona ingresa a la escuela en plena luz del día. Alba señaló que está en comunicación con Flor Rentería, coordinadora de Servicios Educativos en la región, por lo que hay rondines de vigilancia permanentes en distintas instituciones educativas.

Emplean recursos para mitigar el intenso calor

Se estima que un 30 por ciento de las escuelas públicas de educación básica de La Laguna de Coahuila han utilizado una parte de los recursos del programa federal La Escuela es Nuestra (LEEN) para la instalación de sistemas de aire acondicionado en los salones de clase, a efectos de mitigar el intenso calor; ayer se registraron 35 grados centígrados.

Flor Estela Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos en la región, informó que son alrededor de 500 instituciones educativas las que están incorporadas a LEEN y que les ha pedido que para la colocación de minisplit en las aulas, atiendan las recomendaciones y lineamientos que emitió la Subsecretaría de Planeación en el estado.

"En donde se debe considerar en primer lugar, que cuenten con el cableado 220, de lo contrario si empiezan por la compra de los minisplit, cuando intenten encenderlos se van a quemar, no va a ser suficiente la carga y habrá un corto. En eso hemos estado trabajando, se han llevado a cabo reuniones con directivos en donde los jefes de sector, supervisores y personal de la coordinación están trabajando en estos lineamientos para que ellos como autoridad de la escuela, vayan también informando al comité que se ha formado para aplicar o ejecutar esos recursos y que sea un proyecto integral en beneficio de los niños y las niñas", precisó.

La Escuela es Nuestra es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno federal cuyo objetivo primordial es la dignificación de los planteles educativos del sector público a través de la mejora en construcción, mantenimiento y equipamiento en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.

Por medio de una solicitud de información que hizo esta casa editora a la Secretaría de Educación Pública (SEP), se dio a conocer que en el Padrón de Beneficiarios de LEEN para el ejercicio fiscal 2023, tanto en Coahuila como en Durango, hay 2 mil 651 planteles adheridos, algunos ubicados en municipios como Torreón, San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros, Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, Mapimí y Viesca, entre otros.

En el Jardín de Niños Independencia de Torreón hay una matrícula de 157 niños y niñas. Alejandra López, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, dice que recibieron 600 mil pesos de LEEN y que iniciaron formalmente con el proyecto en febrero de este año, en el entendido de que los tenían que invertir en este ciclo escolar 2023-2024. Rehabilitaron la plancha de concreto de la escuela, cambiaron el cableado eléctrico e instalaron sistema de aire de acondicionado, pues estaba muy dañado. "Implementamos los minisplit porque pues nos robaron y nos dejaron los puros cascaroncitos, ya venía la temporada de calor y pues teníamos que mitigar porque es insoportable, en la compra de seis aires fueron 100 mil pesos, ya con la instalación como 160 mil. El programa es excelente porque teníamos años que queríamos cambiar la explanada porque estaba toda partida, con grietas, los niños se tropezaban y no podíamos hacerlo porque pues estaba muy caro, nos salió en 300 mil, ni con recursos de los papás hubiéramos podido hacerlos.

Nosotros rendimos cuentas a Bienestar, tenemos que entregarles notas de material, de mano de obra, firmados por el proveedor y nosotros rendir cuentas de tickets y de todo. Tenemos un comité encargado de las obras y otro de contraloría", concluyó.