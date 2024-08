'Basta de humillaciones, se acabó', dice Mariana Echeverría frente a sus polémicas en reality

Mariana Echeverría salió de "La casa de los famosos México" sorprendida, pensó que se salvaría y que alguien del Cuarto Mar sería el cuarto eliminado, sin embargo fue ella quien por petición del público quedó fuera del reality del que se despide solicitando un alto a los ataques y al odio.

Después de una semana en la que se presentó en varios programas para hablar de su experiencia y responder a los cuestionamientos sobre su actuar y las críticas en redes, la participante de "Me caigo de risa" admitió sus errores, pidió perdón, lloró en el programa "Hoy" y también pidió parar el odio.

Echeverría, señalada por hacerle bullying a Briggitte Bozzo dentro del reality, dijo que estaba sorprendida con los ataques que ha recibido y por lo que se ha inventado sobre ella.

Ante la ausencia de su esposo Óscar Jiménez durante su salida de "La casa de los famosos México", se especuló que la pareja estaba en crisis y que se separaría, algo que Mariana negó rotundamente y hasta presumió el reencuentro remoto con su marido y su hijo Lucca.

Mariana Echeverría le pone freno a las humillaciones

A través de un video que compartió en sus redes, Mariana Echeverría se dijo sorprendida por las mentiras que se han dicho sobre ella.

"Ya me está dando risa lo que no me tiene que dar risa, con tal de subirse al trend de La casa de los famosos, o sea, ya inventan cada cosa", expresó sorprendida, compartió un fragmento de un audio donde la señalan como la responsable de la muerte de un menor.

También niega el testimonio viral en redes en el que la acusan de supuestamente haberle escupido a un niño con autismo cuando éste le pidió a su esposo Óscar Jiménez un autógrafo.

Echeverría afirma que con tal de conseguir "likes" en los contenidos se inventa de esta manera, por lo que ha decidido quedarse con el amor de su familia y de sus fans.

"Yo me quedo con los míos, con mis amigos, con mis fans, con mi familia, con la gente que me apoya, con la gente que me conoce, llevo 15 años de carrera y me voy a quedar con eso porque ya no saben qué más inventar", reflexionó.

"Ya me llevé la lección de vida, ya, ahí quedó, ya también basta de humillaciones y esas cosas, se acabó", finalizó.

A la par publicó el fragmento de una videollamada con su hijo Lucca, a quien le dedicó un amoroso mensaje: "Te amo y siempre estaré fuerte para ti, te amo y estoy a unos días de verte, abrazarte y comerte a besos. Te amoooooooooo".