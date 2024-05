Bartlett asegura que nunca hubo crisis eléctrica, se contrapone con los dichos de la industria

Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad aseguró que nunca hubo una crisis por los apagones registrados en semanas anteriores, dijo que el tema está resuelto y que no hubo afectaciones en industria ni comercios.

El titular de CFE afirmó que las afectaciones a la electricidad por el crecimiento inadvertido de calor ocurrieron en toda América.

"Demostrar que el Sistema Eléctrico Nacional no entró en crisis, nunca estuvo detenido, no hubo daños a la industria al comercio, no hubo realmente más que lo que se ha presentó en periodos de una hora.

Juan Antonio Fernández Correa, director corporativo de Planeación Estratégica de CFE aseguró que "solo" se afectaron 2 millones 660 mil usuarios, es decir, 5% de los usuarios de Comisión.

Informó que de los 135 días calendarios solo han interrumpido seis horas el servicio eléctrico.

"Eso significa que hemos tenido suficiente total al 100%, en el 98.7% del tiempo", dijo.

Manuel Bartlett Díaz, además, aseguró que CFE estaba al borde de la desaparición. El Presidente ordenó que se emprendiera el rescate de la empresa nacional, la más grande del país y la más importante, y eso se ha logrado con su apoyo".

Bartlett señaló que en el actual gobierno ha destinado inversiones al sector "que sin duda supera" todo lo que nos dejaron casi en ruinas en la construcción de plantas, en el fortalecimiento de las redes de la distribución de la electricidad".

Los dichos de Bartlett se contraponen con el propio reporte del Centro Nacional de Control de Energía que se mantuvo al menos cuatro días en "estado operativo de alerta" por una demanda de energía, además reportó alertas y estados de emergencia, en 16 de 32 estados del país con apagones debido a la salida de operación de varias plantas generadoras.

En contraste, el sector empresarial de La Laguna aseguró que las suspensiones del servicio eléctrico afectan la operatividad de las empresas.

El 18 de abril se reportó que los apagones generaron falta de agua en al menos 20 industrias de Torréon, afección que permaneció por más de 24 horas impidiendo el correcto funcionamiento y operatividad de las empresas.

El sector agropecuario también ha tenido afectaciones según lo que ha publicado El Siglo de Torreón, en la Región Lagunera los apagones repercuten principalmente en los pozos de agua potable, en algunos abastecimientos de industrias dejan de trabajar y para poder restablecer el servicio se requiere de cierto tiempo.

La Confederación Patronal (Coparmex) afirmó el 6 de mayo que los apagones son producto de una política que dejó de invertir, que dio la espalda a las energías renovables y que no apostó por la colaboración público-privada.

Víctor Ramírez, socio de la consultora P21Energía, señaló que la situación generalizada la semana pasada no es una situación que solo se viva en esos días.

“El problema no es lo que hay ahora o lo que ocurrió ayer martes, sino lo que viene adelante. Yo creo que esto lo vamos a seguir viendo de forma más o menos cotidiana de aquí a 2028”.