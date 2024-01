Bárbara de Regil presume estrías en mensaje de aceptación

El año 2023 llegó a su fin y muchos de los famosos optaron por tomar unas vacaciones para cerrar el año con broche de oro, y Bárbara de Regil no se podía quedar atrás, pues compartió para sus 8.8 millones de seguidores fotografías que comprueban lo bien que se la está pasando en ese fin de año.

Sin embargo, lo que no pasó desapercibido para sus seguidores fue un gran mensaje de amor propio que compartió, y es que no es la primera vez que la actriz, da una muestra de que lo más importante es ser segura de ti misma.

La protagonista de Rosario Tijeras, es una de las grandes defensoras de mostrarse al natural sin importar lo que digan de ti, y es que Bárbara ha dado un vistazo en muchas ocasiones del gran trabajo duro que hace por su cuerpo para lucir siempre espectacular y hermosa con los grandes músculos que ha formado con el ejercicio.

Es por ello que demostró a través de una publicación en su Instagram el mensaje de que las estrías eran algo normal y que toda la vida van a ser parte de ti, por lo que no hay que avergonzarse de ellas.

En la imagen que compartió desde las paradisíacas playas de Tulum, enseña las líneas que la acompañan en su abdomen, y por supuesto el tonificado cuerpo que define su excepcional trabajo en el Gym.

No es la primera vez que Bárbara da un mensaje positivo hacia este tema, pues a pesar de tener una comunidad que la apoya, se ha enfrentado a críticas hacia su cuerpo, por lo que en una ocasión y a manera de defenderse de sus haters, respondió a una dura opinión de una seguidora.

"Mírame a mí hermana y me siento la más guapa. Un par de estrías no te definen. No definen el mujerón que eres", escribió la actriz acerca de las marcas en sus pechos, y añadió "Aprendí que soy lo único que tengo y quiero salvar".