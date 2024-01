Bárbara de Regil habla sobre las escenas 'candentes' que hizo con mujeres en 'Lalola'

Bárbara de Regil perdió el glamour al meterse en un personaje masculino en la nueva serie de Vix: "Lalola" en donde tuvo comportamientos clichés de un hombre e incluso se besó con mujeres, tuvo escenas candentes con algunas de ellas, además hizo un desnudo.

"Me quité la vergüenza absolutamente porque era un proyecto que necesitaba tener menos cero de pena para poder lograr escenas e interpretar a un hombre desfasado, mujeriego y sucio, así como algunos", señaló durante la premiere de esta comedia que se estrenará este viernes.

Se contará la historia de Lola (De Regil) quien gracias a un embrujo intercambiará el cuerpo de un hombre, Lalo (Diego Amozurrutia), quien está acostumbrado a utilizar a las mujeres, por lo que se tocarán temas como el machismo y la violencia de género.

"Tuve escenas de besos con mujeres, algunas de ellas con amigas, porque a mi personaje le gustan las mujeres y le dan asco los hombres, pero me sentí tranquila, también hay escenas candentes con ellas que disfruté, nunca lo había hecho, es darle vida a un hombre, meterme en la cabeza que no soy mujer y que no es mi cuerpo".

Para esta labor, la ganadora de la quinta temporada del programa "¿Quién es la máscara?" tuvo que realizar algunas manías para darle más realismo a lo que estaba plasmando en pantalla.

"Hago pipí parada y me sacudo, tengo encuentros sexuales con mujeres porque soy hombre y me gusta, se le olvida que tiene bubis y se rasca el pezón de la nada, algo que costó trabajo porque como mujer sí es más pudoroso, eructar porque tomé una cerveza, los eructos son míos, no son de postproducción. De repente salía de bañarme con la toalla en la cintura porque hombre, en topless (desnudo de la cintura para arriba) y se le olvida que trae colgando un 34b".

Con esta serie Bárbara comentó que pudo demostrar que sí puede ser comediante, aunque algunos creían que no podría, además está segura de que será víctima de algunos memes.

"Habían algunas personas que estaban medio inseguras que yo fuera parte de esta serie por la comedia, pero les callé la boca en el casting, porque la gente me ve en sicaria, en cosas más de drama, en ‘Pacto de sangre’ y de pronto es súper aflojarse, sí gustó, me dejé ir con todo".