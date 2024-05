Banda de K-Pop sorprende con el uso de Inteligencia Artifical en su videoclip

La girlband de K-Pop, aespa, sorprendió a sus fanáticos al usar Inteligencia Artificial en su videoclip titulado Supernova.

Fue el pasado 13 de mayo cuando el grupo de chicas, liderado por la empresa SM Entertainment, lanzó su videoclip titulado Supernova, el cual formará parte de su nuevo material discográfico titulado Armageddon.

Como era de esperarse, el video musical tuvo elementos muy característicos del grupo musical formado en el año 2020, sin embargo, lo que más sorprendió a sus fanáticos fue el uso de la Inteligencia Artificial en el video.

Y es que, como es bien sabido, aespa siempre ha sido un grupo con un concepto bastante futurista, utilizando la tecnología y los escenarios muy vanguardias en cada uno de sus trabajos, los cuales se alejan de lo ya conocido del KPOP.

En su reciente material, las chicas sorprendieron con el uso de la Inteligencia Artificial, la cual podemos apreciar en los últimos minutos del video. En las imágenes, se ve a cada una de las miembros, Winter, Karina, Ningning y Giselle, con un enfoque solamente en su rostro, mientras que su cabeza y su cuerpo no se movían ni un poco.

¿Qué opinan las integrantes de aespa del uso del IA en su videoclip?

Ante esto, las chicas revelaron que era una idea que les preocupaba en un inicio, pero afortunadamente su recepción fue bastante positiva.

Karina expresó su ansiedad inicial por la recepción de estas escenas, asegurando:

"Honestamente, estaba muy preocupada. Corresponde bien a nuestro concepto, pero me preguntaba si sería bienvenido. Preguntamos mucho: '¿Es correcto?', '¿Es está la versión final?' Fue bueno confiar en la empresa porque hubo varias reacciones".

A pesar de esto, Ningning destacó que, aunque el avance del IA sea bastante notable, las expresiones del ser humano nunca se podrán igualar.

"Fue una escena inesperada. Esto me hizo pensar profundamente. Las adquisiciones que utilizan IA y tecnologías relacionadas están de moda y crecen constantemente. Al ver esto, sentí que no importa cuán avanzada sea la IA, no puede reproducir la calidez o las expresiones humanas".

Las imágenes generaron varias reacciones entre los internautas, y es que, mientras que alguno aseguraban que era un paso más a las nuevas tecnologías, otros las notaban tenebrosas por el poco uso de expresiones fáciles.

Banda de K-Pop sorprende con el uso de Inteligencia Artifical en su videoclip