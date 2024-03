Banco de Desarrollo Africano critica préstamos opacos

El jefe del Banco de Desarrollo Africano pidió el fin de la concesión de préstamos a cambio de las cuantiosas reservas africanas de crudo o minerales críticos utilizados en celulares y baterías de autos eléctricos, unos acuerdos que han ayudado a China a tomar el control de la extracción de minerales en lugares como República Democrática del Congo y han sumido a algunos países africanos en crisis financieras.

"Son simplemente malos, primero y antes de nada, porque no se pueden tasar adecuadamente los activos", explicó la semana pasada Akinwumi Adesina en una entrevista con The Associated Press en Lagos, Nigeria. "Si uno tiene minerales o petróleo bajo tierra, ¿cómo fija un precio para un contrato de largo plazo? Es un desafío".

Asociar los ingresos futuros por la exportación de recursos naturales a los pagos de préstamos se presenta a menudo como una forma de que los receptores consigan financiamiento para proyectos de infraestructura y los prestamistas reduzcan el riesgo de no recuperar su dinero.

La transición a las energías renovables y los vehículos eléctricos ha disparado la demanda de minerales críticos, lo que impulsa esta clase de préstamos. Eso incluye un acuerdo entre China y República Democrática del Congo que refuerza la posición de Beijing en la cadena de suministro global de vehículos eléctricos y otros productos al conseguir acceso a las reservas más grandes del mundo de cobalto, un mineral utilizado para las baterías de ion-litio, en el empobrecido país centroafricano.