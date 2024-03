Bajo investigación, 3 sacerdotes de Torreón

Son tres los sacerdotes que se encuentran bajo investigación por parte de la Diócesis de Torreón y por instrucciones del Vaticano, por los supuestos casos de abusos sexuales registrados al interior del Seminario Santa María Reina, que denunció el exsacerdote David P., tanto en su intención de retirarse de su ministerio como públicamente en una revista española, de forma reciente.

Así lo dio a conocer el obispo de la Diócesis, Luis Martín Barraza Beltrán, quien aseguró que todo se ha llevado a cabo conforme a derecho y conforme al Canon.

"Nosotros hemos actuado conforme al derecho, conforme al canon, esto se dio a conocer porque David P… solicita la dispensa de las obligaciones sacerdotales y denuncia esos tres casos. Roma nos pide investigar esos casos, armamos expedientes de esos casos, enviamos esos expedientes y estamos a la espera de qué dice Roma al respecto", detalló monseñor.

Además, de acuerdo con el obispo, estas tres personas no fueron retiradas de sus cargos pero sí se aplicaron medidas cautelares en tanto se lleva a cabo la investigación. "Está la investigación, están las medidas cautelares, que es simplemente la distancia, una de ellas (es) no subir jovencitos a sus camionetas o meterlos a sus casas parroquiales, no atender pastorales juvenil, cosas así pero dentro del ministerio, no suspensión", detalló Barraza Beltrán.

El obispo recordó que fue el propio David, quien le dio a conocer los supuestos casos, pero no para que iniciaría un proceso de investigación, solo para que estuviera enterado.

"Él me lo dijo a mí, no es para que inicie un proceso de investigación, simplemente se lo digo para que esté enterado… Me sirve para la toma de decisiones. Eso fue en marzo o abril del 2020, yo por eso no inicié nada…".

EN ROMA, SOLICITA INVESTIGACIÓN

Fue hasta que él realizó su dispensa del ministerio que Roma, se da cuenta y solicita se inicie una investigación, "sin que hubiera una denuncia formal".

Y es que en su solicitud de dispensa, iniciada en abril de 2022, según relata en su entrevista para la revista española La Marea, en sus motivos relató haber sido testigo de dos casos de abuso sexual.

"En cuanto Roma se da cuenta de estas situaciones, pide a la Diócesis que se haga la investigación", explicó el obispo.

De acuerdo con monseñor, se trata de casos que presuntamente se registraron entre 2012 y 2013, sin brindar mayores detalles, dado que aún se encuentran bajo investigación.

Monseñor aseguró que solo un sacerdote está llevando un proceso legal al interior del Cereso.