Bajo Desempeño del Descuento de Hasta 80% en Agua Potable

Pese a que se hace un descuento de hasta un 80 por ciento a los contribuyentes morosos en el pago del servicio de agua potable, no se ha tenido gran respuesta en el programa, que desde hace meses aplica en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) y lo atribuyen a que las personas están a la espera de recibir sus aguinaldos, ya que aprovechan hasta finales de año para aprovechar esos estímulos.

Lo anterior lo declaró el gerente del organismo, Alejandro Gutiérrez Zamudio, quien estimó que aunque el programa se implementó desde hace meses, estimó cerca del 10 por ciento de los usuarios que se encuentran en cartera vencida han aprovechado la oportunidad.

Recordó que en el padrón del Simas hay unos 26 mil usuarios, de los cuales alrededor de la mitad es deudor “histórico” 35 por ciento paga puntualmente su recibo de agua y el resto lo hace cada dos o tres meses, pero reiteró que son muy pocos los que han regularizado su situación.

El funcionario que año con año se aplican programas, pero reconoció que desafortunadamente son programas que se politizan y ese es otro problema al que se tienen que enfrentar, pero afirmó que pese a esos detalles, se le ha dado la libertad de actuar conforme amerite la situación, por lo que afirmó que si se han realizado cortes del servicio.

“El alcalde nos ha dado la libertad de cortar a quien tenga adeudo de muchísimos años, pero el problema es que considerando el tamaño del municipio, por que tenemos 74 comunidades rurales y mandar cuadrillas y hacer cortes en tuberías que corren a 6 metros de profundidad, pues tienen algo de complejidad y pues ahí nos llevamos dos o tres días en cortar”.

Reiteró que si se han realizado operativos de cortes por incumplimiento de pago, pero repitió que no es un proceso fácil, pero ahorita se está analizando es plantearle al Consejo de Simas, que aquellos que aquellos que tienen más tiempo sin pagar el servicio, se le suspenda el servicio, pero que no se le aplique el descuento, pues repitió que aunque se aplica año con año no se aprovecha.

El descuento concluye el noviembre y en el servicio doméstico se aplica el 80% , en el industrial 70, el comercial 60 y dependencias gubernamentales y escuelas obtendrá hasta un 50%.