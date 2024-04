Bajo cuidados paliativos Daniel Bisogno regresa a Ventaneando

Pati Chapoy sorprende al revelar que Daniel Bisogno se encuentra en cuidados paliativos y está a punto de regresar al programa Ventaneando, tras varias semanas de ausencia.

Fue a inicios de año cuando se informó que el conductor Daniel Bisogno se encontraba enfrentando una fuerte crisis de salud, esto luego de haber sido hospitalizado por una infección en el pulmón.

Esto provocó su ausencia por varias semanas del programa Ventaneando, en medio de diversos rumores sobre su verdadero estado de salud.

Afortunadamente, este 22 de abril la misma Pati Chapoy dio a conocer que el presentador está a punto de regresar al programa, asegurando que había platicado con él por teléfono.

"Me comuniqué con Daniel hace unos días y me dijo que ya lo habían dado de alta los médicos, ya puede salir", comenzó a decir la conductora. "Entonces le dije 'Daniel, en lo que terminas tu recuperación, porque no vienes un día a Ventaneando".

Tras esto, la periodista reveló que será este 23 de abril cuando 'El Muñeco', se presente en el programa para narrar qué fue lo que pasó con su salud.

"Mañana estará presente Daniel Bisogno y de viva voz nos va a platicar qué fue lo que le ocurrió y por qué sigue en cuidados paliativos para que siga adelante y se recupere al 100", contó la Chapoy.

Y aunque no se ha informado si el conductor comenzará a ir diariamente al programa, o si solo es una participación especial, sus compañeros se mostraron felices al ver que ya está mejor de salud y su regreso puede ser cuanto antes.