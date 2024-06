Babo no colaborará con Belinda por esta razón que tachó de incumpliento

Desde hace tiempo se había hablado sobre una posible colaboración musical entre el rapero, Babo, conocido por liderar la agrupación Cartel de Santa, y la artista hispanomexicana, Belinda. Aunque la noticia de su posible trabajo juntos dio mucho de qué hablar, al final, esto no se concretó y ha sido el artista de Santa Catarina, Nuevo León, quien confesó qué fue lo que ocurrió para abandonar su proyecto con la intérprete de Ángel.

Aunque mucho se había dicho respecto a la colaboración de Babo y la estrella de la serie Bienvenidos a Edén, fue el propio Babo, quien aunque confirmó que en efecto estaba llegando a un acuerdo con la artista, ella no lo respetó, por lo que decidió no trabajar con ella.

La noticia de una colaboración entre ambos artistas surgió después de que la protagonista de ¿Quién lo mató?, aplaudió el trabajo del rapero y se mostró interesado en trabajar con él.

Aunque todo parecía indicar que esta canción vería la luz pronto, la realidad es que las cosas cambiaron y ahora Babo se niega a trabajar con la intérprete de Cactus.

La cancelación de este tema se decidió debido a que Belinda cometió una indiscreción, pues la artista filtró un fragmento de una canción de Babo que todavía no veía la luz. El artista confesó que Beli rompió “un acuerdo de confidencialidad”.

Durante una entrevista con la revista Glamour, Belinda presumió que mantenía contacto con Babo, y aunque lo hizo con la intención de aplaudir el trabajo de él, reprodujo ante las cámaras un tema inédito de Babo que quedó expuesto sin haber sido publicado por el propio rapero.

Fue durante una entrevista con TV Azteca, en donde Babo reveló la verdad detrás de la cancelación de su tema con Beli, de 34 años de edad.

“Belinda es Belinda, dice muchas cosas Belinda, hace acuerdos que no cumplen, no me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra, y como rompió con el acuerdo de confidencialidad que teníamos de lo que estaba pasando en ese momento. Pues me dices que seamos, acá, ¿cómo se dice la palabra?, discretos, y andas ahí spoileando todo y diciendo pedazos de mis rolas, que eso se puede prestar para problemas después a la hora de publicar las rolas y así. Entonces, preferí, opté por mejor no trabajar con ella”; señaló el intérprete de éxitos como Shorty Shorty y Todas mueren por mí.