Ayuntamiento de Gómez Palacio refuerza acciones de seguridad

La Dirección de Seguridad Pública hizo un llamado a la ciudadanía para que establezca medidas de auto cuidado y evite conductas de riesgo y con ello contribuya a generar un entorno seguro.

Eduardo Canul Castellanos, director de Seguridad Pública en Gómez Palacio, explicó que la gente debe cerrar sus viviendas, no acudir a retirar dinero de los cajeros sin un acompañante, cargar poco efectivo, y no desprender la vista de objetos personales como bolsos o teléfonos celulares y otras medidas que no deben pasarse por alto.

El funcionario enfatizó que atendiendo las órdenes de la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, se ha reforzado el monitoreo y las acciones preventivas durante esta temporada.

“La seguridad de los ciudadanos es nuestra prioridad y estaremos en constante vigilancia para asegurar un saldo blanco durante la temporada, garantizando así la tranquilidad de las familias gomezpalatinas”, comentó Canul Castellanos.

Los actos más recurrentes detectados incluyen violencia familiar, peleas en la vía pública, consumo de alcohol en espacios públicos y la portación de armas blancas.

“Es fundamental que todos colaboremos para erradicar estos comportamientos que generan conflictos y ponen en riesgo la integridad de las personas”, agregó el funcionario.

Canul Castellanos destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre autoridades y ciudadanos para prevenir estas conductas.

Se intensificarán los operativos en puntos clave de la ciudad y se mantendrá un trabajo conjunto con las áreas correspondientes para atender cualquier reporte relacionado con estas situaciones.

El director de Seguridad Pública reiteró el compromiso del gobierno municipal de fomentar una cultura de respeto y convivencia pacífica.

“El bienestar de nuestra comunidad depende del esfuerzo conjunto de todos. Al evitar actos violentos y de riesgo, contribuimos a una ciudad más segura para las familias”, concluyó Canul Castellanos.