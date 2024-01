Ayuntamiento de Gómez Palacio busca contar con su propia Policía Cibernética

El municipio de Gómez Palacio trabaja para contar con su propia Policía Cibernética, cuyos avances son importantes, según se dio a conocer dentro de asuntos generales de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada este jueves.

Fue la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, quien dio a conocer que se tiene un avance cercano al 70 por ciento en la conformación de esta nueva herramienta de seguridad.

La edil dijo que será a los miembros del Cabildo a quienes dará a conocer este nuevo órgano, que una vez que se eche a andar, será el primer municipio en contar con esa herramienta.

“Si lo logramos, así como vamos trabajando, vamos a ser el primer municipio que tenga su Policía Cibernética trabajando”, dijo Herrera Ale.

Y comentó: “Quiero decirles que antier (martes) tuvimos una reunión con el tema de la Policía Cibernética, ya llevamos un avance, pues del 70 por ciento, ya que tengamos todo, primero a ustedes (Cabildo)…”.

En su intervención, el décimo quinto regidor, Uvaldo Nájera, dijo que esta policía habrá de coadyuvar a las tareas que se han venido haciendo y las cuales, han permitido que Gómez Palacio se encuentre entre los primeros lugares en cuestión de seguridad en el país.

El regidor también dio a conocer que los ediles trabajan en la conformación de una Plataforma para la Prevención del Suicidio, dada la alta incidencia.

Tan solo en los primeros días del año, una menor de 12 años de edad se quitó la vida en este municipio, siendo descubierta por su mamá.

“Mencionar que después de muchas mesas de trabajo, no comisiones, tenemos listas a juicio de nosotros la Plataforma para la Prevención del Suicidio. El objetivo es homologar todos los datos que se tienen en las diferentes direcciones, relacionadas en el tema, como Seguridad Pública, DIF, etc; porque lamentablemente el tema del suicidio se sigue dando, y me encantaría que el municipio fuera el primero en la zona conurbada que tuviera esta plataforma y que hiciéramos campañas para inhibir este tipo de situaciones. La tenemos casi lista”, dijo el regidor en sesión de Cabildo.