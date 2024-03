Avanzan 12 equipos peñoleros a playoffs de FIRST Laguna Regional

Llegó la hora de la verdad en FIRST Laguna Regional de Industrias Peñoles. Después de 76 emocionantes partidos de clasificación, este sábado quedaron listas las ocho alianzas (rojas y azules) de estudiantes de distintos estados del país que avanzaron a los playoffs en la categoría de FIRST Robotics Competition. Esta tarde, se cristalizará el sueño de algunos equipos de robótica de asistir al mundial de robótica en Houston, Texas.

Fue después del mediodía que concluyeron los partidos de clasificación y que los ocho equipos con el mayor Ranking Score se convirtieron en cabezas de alianza y en orden, hicieron la invitación a otras cabezas de alianza. Antes de ello, se pidió un aplauso para los 41 equipos de estudiantes de 15 estados del país que hicieron un increíble en los partidos de clasificación.

Finalmente, el proceso tuvo como resultado ocho alianzas de tres equipos cada una. En la selección, había gritos y aplausos en las gradas pero también se pudo sentir un ambiente de tensión y nerviosismo. En FIRST Laguna Regional, fueron 26 equipos patrocinados por Industrias Peñoles, provenientes de Coahuila, Durango, Oaxaca, Zacatecas, Chihuahua, Estado de México y Guanajuato y de ellos, 12 avanzaron a los playoffs.

ALIANZAS EN PLAYOFFS

Son 24 equipos los que avanzaron a playoffs y la mitad, son peñoleros. Aquí te dejamos la conformación de las alianzas.

La alianza número uno está conformada por los equipos 4400 Cerbotics del Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila; 4635 de la PrepaTec Botbusters de Monterrey, Nuevo León y el 3480 Abtomat de la PrepaTec de León, Guanajuato.

La alianza número dos se forma por el equipo 4403 de la PrepaTec Roult Peñoles de Torreón; 5705 Desert Eagles del Conalep Torreón y 5526 Type C Peñoles de Torreón.

La alianza número tres se integra por el equipo 4603 Forza One del Instituto Francés de Gómez Palacio, Durango; 4775 Aztech Robotics de Ciudad de México y 8291 Yellow Experience Bateil del Bachillerato Técnico Industrial de La Laguna de Torreón.

La alianza número cuatro se forma por el equipo 6170 de la Prepa Tecmilenio Vitronik de San Luis, Potosí; 6702 de la PrepaTec StingBots de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y 4401 Cetmov del Centro de Estudios Técnicos Laguna del Rey (Cetlar) de Ocampo, Coahuila.

La alianza número cinco se integra por el equipo 3354 de la PrepaTec TecDroid de Querétaro; 2283 Panteras de Ciudad de México y 7040 Potrobots de Turuachi, Chihuahua.

La alianza número seis se formó por el equipo 3526 PrepaTec Blue Ignition de Saltillo; 6200 PrepaTec XRAMS de Juárez, Chihuahua y 7577 Velabots de Velardeña.

La alianza número siete se integra por el equipo 8105 Apollo Black Cat del Instituto Tecnológico de La Laguna, de Torreón; 9134 Prepa Tecmilenio Devolt de Chihuahua y 8266 Owlbot de Laguna del Rey.

La alianza número ocho se conforma por el equipo 4355 CP-Bots del Cbtis No. 159 de Gómez Palacio; 9513 Circuit Crew del Conalep Gómez Palacio y 6348 PrepaTec Horus de Colima.

A partir de las 13:30 y hasta las 17:30 horas de este sábado se llevarán a cabo los partidos de playoffs y posteriormente se realizará la ceremonia de premiación.

PREMIACIÓN

En esta competencia, y después de la evaluación de los jueces, hay otros premios que también otorgan el pase a Houston, Texas como el Impact Award, el más prestigioso de FIRST. Otros premios son el de Inspiración en Ingeniería (Engineering Inspiration Award) y el de Novato Estrella (Rookie All Star). La fiesta de robótica es abierta al público en general y también se puede seguir totalmente en vivo, desde la página oficial de Facebook de Industrias Peñoles: FIRST Laguna Regional.