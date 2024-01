Avanza lento entrega de tarjetas Bienestar

ento es como avanza la entrega de nuevas tarjetas del Bienestar a los beneficiarios de la pensión para Adultos Mayores y personas con Discapacidad, cuya mica se venció en este mes de enero.

Autoridades de la Dirección Regional de Programas para el Bienestar, invitan a los ciudadanos que se encuentren en esta situación y que no han sido localizados, a que acudan este miércoles a las instalaciones del Auditorio de la Expo Feria para conocer su situación, al ser este el último día.

Luis Ángel Puerta Gálvez, responsable del programa de Adulto Mayor en la dirección regional de Bienestar zona 02, detalló que para la región llegaron 1,500 tarjetas, de las cuales 1,391 solo corresponden a los adultos mayores de Gómez Palacio y más de 300 para personas con Discapacidad, de las 500 que llegaron días atrás.

Sin embargo, para el mediodía de ayer, se habían entregado 715 tarjetas de las 1,391, por lo que invitó a los ciudadanos a acudir al Auditorio, en donde desde el jueves pasado, se lleva a cabo el operativo de entrega en un horario de 9:00 a 13:00 horas y que habrá de concluir este 31 de enero.

Puerta explicó que aunque el pago doble de la pensión, cuya dispersión inició desde el 29 de enero de forma calendarizada, lo tienen asegurado, si no cuentan con su tarjeta nueva, se podría retrasar el pago del siguiente bimestre, correspondiente a los meses de julio y agosto.

"Sí lo van a cobrar (la pensión doble) aunque no tengan su tarjeta porque ese apoyo ya llegó y lo pueden cobrar en ventanilla o con la tarjeta anterior (si el cajero lo permite); las personas que no recojan la tarjeta, para el próximo pago que sería después de la veda electoral, que sería julio y agosto, si no tienen su tarjeta que estamos entregando ahorita, no van a poder cobrar", explicó el coordinador.

Por su parte, el director regional, Lorenzo Blanco, adelantó que se recibirán 1,500 tarjetas más para entregarlas en un operativo que se pretende llevar a cabo del 6 al 19 de febrero en la Expo Feria de Gómez Palacio.

"Las que se entreguen del 6 al 19 de febrero, les va caer antes el depósito", comentó Blanco Lozano.

Recordar que la dispersión del recurso adelantado y doble para los beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, inició el 29 de enero y terminará el 23 y se lleva a cabo de forma calendarizada.