Avances en la liquidación de extrabajadores municipales en Lerdo

El alcalde, Homero Martínez Cabrera, dijo que del 2019, el primer año de su primera administración municipal en Lerdo (pues fue reelecto) a la fecha se ha liquidado al 50 por ciento (%) de los extrabajadores municipales que tenían pendiente su liquidación desde el 2007, año en que demandaron al Municipio por despido injustificado, siendo en su mayoría trabajadores de confianza.

El alcalde dijo que de 120 extrabajadores que ganaron ese laudo laboral ya solo se tiene pendiente el pago de 42 de ellos y tienen propuesta de negociación con cinco de ellos.

"El objetivo de su servidor es que máximo dejarles 30 extrabajadores de cuando inició el problema le bajamos un 70% pues se inició con 120 extrabajadores y yo le voy a bajar más del 50% solo del 2019 a la fecha", dijo el alcalde.

Martínez Cabrera dijo que le pedirá al tesorero municipal, Juan Moreno Valero, que se elabore un libro blanco donde se transparenten los recursos públicos que se han erogado para cumplir con este laudo laboral.

"Para que vea la gente, en una acción de transparencia, cuánto se llevó cada uno de estos extrabajadores de las arcas municipales y es una realidad; el que a un extrabajador le des tres o cuatro millones de pesos pues ya son calles que dejas de pavimentar por cumplir un compromiso laboral que no se atendió en su momento", dijo el alcalde.

Los extrabajadores iniciaron el trámite de la demanda por despido injustificado el 15 de septiembre del 2007. Cabe destacar que existe un laudo condenatorio firme del cinco de octubre de 2017 emitido en el juicio laboral 304/2007.

Con fecha del 21 de diciembre del 2023 el alcalde, Homero Martínez Cabrera, solicitó apoyo al entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con un monto de 139 millones de pesos para pagar a los extrabajadores pero no hubo respuesta. También solicitó al Congreso del Estado en ese tiempo su apoyo para solicitar un crédito por 144 millones de pesos con este mismo fin pero la Comisión de Hacienda del Congreso no lo avaló por tratarse de un laudo laboral y no de inversión pública.

La resolución de este problema laboral heredado ha sido un reto significativo para las finanzas del municipio. El alcalde ha declarado ya en varias ocasiones que no se ha contado con las condiciones económicas por parte del Ayuntamiento para poder cubrir el adeudo de una sola exhibición sin descuidar todas las necesidades, obras y servicios que tiene el Municipio de Lerdo, no obstante, el ayuntamiento ha demostrado al Juzgado de Distrito que hay voluntad de pago.

Muchas de las negociaciones últimas se han hecho en tratos directos con los beneficiarios del laudo laboral y muchas de ellas han representado ahorros para el Municipio del 50 por ciento en estas liquidaciones de las cuales el monto total a pagar era por varios millones de pesos pues ha habido exservidores públicos del 2007 a los que su liquidación representa 3, 5 o mas de 6 millones de pesos.