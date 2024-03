Avalan 87 insumos para la salud Llaman a 'Donar desde el Corazón'

Tras demostrar su seguridad, calidad y eficacia, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) avaló 87 insumos para la salud en beneficio de la población; se incluyen 5 medicamentos, 12 ensayos clínicos y 70 dispositivos médicos.

La dependencia federal informó que en el rubro de dispositivos médicos, se autorizaron 36 destinados a la atención médica; destacan productos como microcatéter coronario, condón masculino, implantes dentales, stent coronario con fármaco, prueba rápida para la determinación cuantitativa de cortisol, óvulo vaginal y marcador de lesiones mamarias, entre otros.

Además, se expidió el registro a 20 productos utilizados para diagnóstico de Covid-19, legionella, ferritina y mioglobina, por citar algunos.

En la categoría de dispositivos médicos, la Cofepris autorizó el registro de 14 equipos, entre los cuales se encuentran resonancia magnética nuclear, topógrafo corneal con tomógrafo y electrodos de desfibrilador.

En adición, se autorizaron 12 nuevos ensayos clínicos, de los cuales resalta un estudio fase uno para neumonía nosocomial en participantes pediátricos. Asimismo, se avalaron cinco medicamentos para Gastroenterología, Infectología, Neurología y Oncología, así como la vacuna contra el virus de la varicela.

Personal y voluntarios de Cáritas Gómez Palacio salieron por primera vez a las calles, para solicitar el apoyo a la ciudadanía a través del boteo que llamaron "Caritón, Donar desde el Corazón", y continuar con los diferentes programas que se ofrecen a los grupos más vulnerables de la región.

Fueron tres cruceros los que se atendieron en esta prueba piloto: el primero fue en el cruce de avenida Hidalgo y bulevar Miguel Alemán; un segundo en el crece de bulevar Rebollo Acosta y Lázaro Cárdenas; y un tercero en avenida Victoria y calle Urrea, muy cercano a sus instalaciones, ubicadas en calle de La Llave entre las avenidas Morelos y Victoria en el Centro.

Desde las 9:30 horas, un grupo de al menos 35 personas identificadas con chalecos café con los logotipos de Cáritas y con sus respectivos botes, "tomaron" las calles para invitar a los automovilistas a sumarse.

Aunque algunos no dudaron en depositar unas monedas o billetes, otros más, no bajaron ni siquiera el vidrio de su ventana y otros más, ni siquiera volteaban a verlos. Pero eso no los desanimó a seguir hasta las 13:30 horas.

Rosa María de León, coordinadora de Cáritas Gómez Palacio, recordó que a diario llegan al desayunador entre 50 a 70 personas, sobre todo migrantes que están de paso en su viaje rumbo a la frontera con los Estados Unidos.

"Tenemos varios rubros que nosotros apoyamos, tenemos un padrón de personas de la tercera edad, personas con discapacidad, niños, migrantes, ahorita es un tema muy importante, a los migrantes los tenemos cerca en las vías, tenemos que acudir a ayudar, pasan diariamente a nuestras instalaciones en donde buscan a lo mejor atención médica, ropa, agua alimento, en donde nosotros tenemos que poner mucho esfuerzo para poder atender", explicó.

La coordinadora no descartó la idea de que esta actividad sea permanente y realizar, por lo menos, tres de estas actividades en el año, a fin de obtener más recursos para continuar con su misión.

Recordó que también se puede donar ropa e incluso dinero en efectivo de manera directa en la cuenta BBVA CTA 0117231083 CLABE 012060001172310833 referencia Donativo Cáritas.