Ausencia de la alcaldesa de Gómez Palacio es por cuestiones de salud

Ante el pleno del Cabildo este jueves la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, informó a los presentes y a la ciudadanía que ha sido un tema de su salud el que ha requerido de su atención en últimas fechas.

Como se informó con oportunidad, la alcaldesa se ausentó de los festejos patrios y de algunas sesiones de Cabildo.

Fue en la sesión ordinaria de este jueves 19 de Septiembre que la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, quien ya se ha sentido mejor, estuvo presidiéndola y agradeció las atenciones que ha recibido.

La alcaldesa, agradeció al Cabildo sus atenciones.

“Por estar al pendiente en el tema de mi salud, de verdad les agradezco mucho. Todavía no estoy al 100 pero ahí voy. Ahí vamos mejorando, bendito sea Dios, porque ya no veía lo duro sino lo tupido. Si no era una cosa me salía otra y otra y otra y se van juntando”, dijo la alcaldesa, Leticia Herrera.