Ausencia de Galilea Montijo en programa Hoy intensifica rumores sobre su salud

Los televidentes del programa Hoy se sorprendieron al ver a Cynthia Urías ocupando el lugar de Galilea Montijo el miércoles, ya que participó en la sección de espectáculos, comentando sobre el programa especial del Día de Muertos que se transmitirá el sábado 2 de noviembre por el Canal de Las Estrellas. Su presencia ha generado interés, especialmente en el contexto de la ausencia de Galilea Montijo.

Montijo, por su parte, ha faltado a su puesto en el matutino de Televisa en cuatro ocasiones en solo una semana.

El jueves pasado, la conductora jalisciense tuvo que abandonar el programa debido a problemas de voz tras asistir a una fiesta privada donde cantó con Bruno Mars.

“Ayer vino Bruno Mars a Televisa. Tuvimos que cantar con él. Pasó eso y muchas cosas, pero hoy no se los puedo contar. De hecho, me tengo que ir porque es horrible para el público que uno esté así. Iré a que me inyecten, porque ayer ya me inyectaron, pero no funcionó”, explicó en su última aparición.

La situación empeoró el viernes, cuando Montijo no se presentó, lo que llevó a rumores sobre si había continuado la fiesta con su novio, el modelo español Isaac Moreno. Aunque regresó al programa el lunes con una voz recuperada, el martes volvió a faltar, lo que obligó a la producción a nombrar a Raúl Araiza como conductor del concurso 'Las estrellas bailan en Hoy'.

La ausencia repetida de Galilea ha suscitado una variedad de reacciones en redes sociales, con algunos internautas sugiriendo que podría estar lidiando con problemas de salud, incluyendo un posible contagio de Covid.

A pesar de la incertidumbre, Montijo no ha emitido ningún comentario en sus redes sociales ni en las pantallas de Televisa sobre su falta. Sus compañeros del matutino han lanzado comentarios ambiguos al aire, como: "Yo la vi más contenta que de costumbre, para mí que trae algo entre manos"; "¿No les parece sospechoso que no vino Gali?"; "Como que anda muy sonriente".

Estas afirmaciones han avivado las especulaciones sobre la posibilidad de que Galilea Montijo haya viajado a una clínica especializada en Barcelona, España, para buscar un embarazo a sus 51 años junto a Isaac Moreno, de 42.

Recordemos que ya tiene un hijo, Mateo, de 12 años. En el programa 'Netas divinas', Montijo había expresado su deseo de ser madre nuevamente: "Sí me encantaría que en este momento me embarazara... ¡No puedo! Ya intenté varias veces, no puedo. Investigamos y llegamos a una clínica en Barcelona, así como cuando vas a comprar esperma, en este caso iría a comprar un óvulo, porque tengo matriz... Buscas algo similar a tus genes".