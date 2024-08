‘Aún sin contrato para venta de aguas residuales’, asegura alcalde de Lerdo

El alcalde, Homero Martínez, enfatizó que al día de hoy no se ha firmado ningún contrato por venta de aguas residuales de Lerdo y aseguró que este tema, que consideró es en beneficio de la población que padece por los brotes de aguas negras, fue politizado por actores de Morena y se refirió específicamente ante el pleno del Cabildo a la exregidora y diputada entrante, Georgina Solorio, contra quien, dijo, iniciará un proceso legal por difamarlo.

“Les puedo afirmar que no existe un contrato todavía porque estaremos en mesas de negociación. Lo que a ustedes, a los integrantes del Consejo, se les turnó fue un borrador del contrato, la posibilidad de ese contrato, inclusive lo conseguimos ese contrato del municipio de Gómez Palacio, donde ellos tienen algún convenio porque nosotros no tenemos un referente y obviamente había que tener, al menos, las bases y en eso estábamos, trabajándolo, por lo tanto no existe un contrato firmado en este momento”, dijo el alcalde, Homero Martínez Cabrera, ante el pleno del Cabildo para hacer oficial su postura respecto a lo que ha circulado en redes sociales respecto a este tema, algo que el alcalde calificó como una “vil mentira”.

PROPUESTA

Como se informó oportunamente El Siglo de Torreón publicó los pormenores de la propuesta o “borrador” de ese contrato, al siguiente día que el Cabildo aprobó la posibilidad de compraventa del agua residual (no se aprobó el uso que se dará a esa agua), luego de la inconformidad mostrada por la regidora panista, Salomé Elyd Sáenz, por las condiciones en que se daría la venta de las aguas residuales y su disposición final e incluso leyó ante el pleno del Cabildo parte de algunas de las cláusulas del contrato (de esta primera propuesta o borrador) que no está vigente, debido a que no ha sido firmado, pero tampoco ha sido dictaminado por el Congreso del Estado, algo que es requisito y es parte del trámite.

En dicha sesión de Cabildo, donde se habló de la venta de aguas negras, ningún integrante de la fracción de Morena tuvo algún comentario o posicionamiento en contra. Solorio ya no formaba parte del Cabildo para ese entonces.

“Georgina Solorio dice que Homero se va a hacer rico y no sé qué tanto. Eso es una vil mentira, de veras, en buen ánimo yo pediría no mal informar a la ciudadanía”, dijo el alcalde, quien también aseguró que a la planta tratadora de aguas residuales llegan 350 litros de agua por segundo (no mas de 600) de los cuales se venden hasta 160 litros de agua tratada a CFE, a través de la termoeléctrica deVilla Juárez y a la deGómez Palacio y que otros 180 litros de agua por segundo son para el ejido Lerdo.

Respecto al precio, el alcalde mencionó que el costo de 18 pesos pesos por agua tratada viene en la Ley de Ingresos: “Eso cuando se trata de agua tratada. Sin embargo estas son aguas negras, aguas residuales, que le bajas al baño y no se le mete ningún costo al tratamiento. No hay tema de corrupción”, dijo.

El alcalde dijo que durante su administración municipal anterior, se canceló un contrato que sí perjudicaba al municipio, el cual prohibía la venta de aguas grises a particulares, permitiendo únicamente su comercialización a la CFE.

Gracias a esa acción, dijo Martínez Cabrera, el municipio ahora tiene la capacidad de ofertar aguas residuales a otros interesados, lo que podría generar beneficios económicos importantes.

INGRESOS PARA SAPAL

Martínez Cabrera informó que desde 2022, se ha logrado un ingreso del 16 por ciento (%) equivalente a 15 millones de pesos, gracias a la venta de aguas residuales, un recurso que antes no se había explotado y que se seguirá aprovechando para fortalecer las finanzas del organismo.

Enfatizó que la iniciativa de vender aguas residuales busca generar ingresos adicionales para recuperar las finanzas de Sapal, en un contexto donde solo el 45% de los ciudadanos paga puntualmente su recibo.

“Ya plasmamos las dos ofertas, pero no existe ningún contrato (vigente) aún. Estamos en mesas de análisis, y lo único que se aprobó fue otorgar facultades al director de Sapal para negociar estos contratos”.

Con lo que queda del PRI les gané: Homero Mtz.

El alcalde, Homero Martínez, dijo que en Morena buscan politizar el tema de la venta de aguas residuales, haciéndolo ver como algo negativo, cuando en realidad es un beneficio para el municipio, porque están pensando en temas políticos como la elección del 2025.

“En Lerdo les hemos demostrado históricamente. En el 2018 así andaban de ‘volados’ porque ganaron. En el 2019 y en el 2022, yo les gané y solos, como partido, ‘con lo que queda del PRI’, y en el 2025, como líder político habré de hacer lo necesario para entregarle la administración a un priísta”, aseguró el alcalde.

Martínez Cabrera aseveró que hay mucho entusiasmo entre los morenistas debido al reciente proceso electoral de este 2024, con miras a cargos de elección popular que se disputarán en el año 2025.

“Yo creo que andan ‘volados’ los de Morena porque creen que van a ganar en el 2025 y están tratando de politizarlo. Lo único que hay es que yo estoy haciendo mi trabajo como presidente municipal, resolviendo las necesidades apremiantes del municipio y son muchas las que tenemos que resolver”, dijo el alcalde.

El presidente municipal dijo que iniciará acciones legales por difamarlo en redes sociales. “Lo tenemos consagrado, en la Constitución (antes de que la cambien los de Morena), ahí donde están consagrados nuestros derechos y obligaciones, obviamente, pero todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero cuando se trata de denostar y decir mentiras, pues ahí empieza mi derecho a defenderme y habré de hacer todo lo necesario”, dijo el presidente municipal.