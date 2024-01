Aún no hay reporte de vacunas vendidas

ese a que la Secretaría de Salud de Durango informó que visitarán farmacias del estado que comercialicen la vacuna anticovid de Pfizer/BioNTech para contabilizar a las personas que se han inoculado, en La Laguna aún no se cuenta con dicha información.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, Luis Fernando Olvera Martínez, dijo que: "en la Comarca Lagunera hemos visto que apenas, casi empezó la venta en algunas farmacias o en algunos establecimientos o algunos médicos de la vacuna covid como tal, de la Pfizer, específicamente, no hemos tenido todavía un reporte de cuánta vacuna se ha vendido o cuántas personas se la han aplicado, no hay un reporte hasta ahorita".

Recientemente, Felipe de Jesús Solís Güereca, director de Salud Pública en la Secretaría de Salud de Durango, informó que los establecimientos llevan su propio registro, mismo que va en función de las necesidades comerciales de ellos. "Sin embargo, nosotros como sector salud tenemos la obligación de contar con esos datos, nos ha instruido la secretaria de Salud (Irasema Kondo Padilla) a que visitemos todas estas farmacias que se promocionan". Esto con la intención de proporcionarles herramientas y plataformas para que vacíen su información y el estado pueda registrar el número de personas vacunas contra Covid-19 de Pfizer aplicadas en establecimientos comerciales.

El funcionario dijo que la Secretaría de Salud de Durango cuenta con un esquema de vacunación universal muy amplio, además de que siempre ha existido la venta de vacunas de manera particular lo que también suma para que la población pueda estar protegida.

Como se recordará, el pasado 14 de diciembre de 2023, farmacias Klyns informó de la estrategia comercial para la venta de la vacuna Comirnaty de Pfizer/BioNTech contra covid-19 en la Comarca Lagunera, para mayores de 12 años y niños y niñas de entre 5 y 11 años. En Gómez Palacio, la mercancía llegó a las tiendas ubicadas en Las Rosas, Mina, San Antonio, Victoria, Santa Teresa y Chapala. En farmacias Klyns la vacuna se vende a 999 pesos y se incluye la aplicación gratuita en los consultorios médicos adjuntos presentando el ticket de compra.