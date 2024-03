Aún me dicen

De un tiempo a la fecha, Markin López ha formado parte de varios proyectos en TV y plataformas; sin embargo, todavía muchas personas lo ubican como "El Zombie" de la serie Club de Cuervos.

Lejos de molestarse, el actor lagunero se siente agradecido de que la audiencia no lo olvide por ese rol y otro más como el del "Capitán" de la telenovela El Maleficio que hoy termina a las 9:00 de la noche por el Canal las Estrellas.

"Justo ahorita que llegué a desayunar gorditas, unas personas me gritaron, 'Zombie', pero también me toca que me dicen 'Capitán' o 'Rocko' por la serie Vecinos. Me da mucho gusto que el público no olvida mis papeles", comentó a El Siglo de Torreón.

Markin volvió ayer a la Comarca Lagunera para presentar la obra Vuelo 2403 en el Teatro Alfonso Garibay. A temprana hora pisó suelo lagunero de nueva cuenta junto a su novia, Alex Garza, conductora de TV Azteca.

Como tenían bastante hambre fueron a comer gorditas a Las Majaderas de la Abasolo, y ahí, Markin platicó con "El Defensor de la Comunidad".

"Siempre lo primero que hago al volver a mi Comarca Lagunera es llegar a comer gorditas. Acabo de comer de prensado y choriqueso; al rato me iré a los lonches", comentó entusiasmado.

Para López, este fin de semana ha sido trascendental para él, ya que además de ofrecer la obra a sus paisanos, hoy vivirá el final de El Maleficio y también se encuentra feliz por el triunfo el viernes del Santos Laguna contra Querétaro.

"Hoy -ayer- presentamos Vuelo 2403. Siempre estaré agradecido con mi gente lagunera por el apoyo brindado. El viernes ganó el Santos, Ignacio Ambriz en ti confío". Markin dio a conocer que esta nueva versión de El Maleficio logró atrapar a los televidentes poco a poco, hasta volverse lo más visto en su horario.

"He visto que la gente sí ha estado el pendiente de la novela porque me paran y me hablan de la historia. Hace mucho que una novela no terminaba en domingo.

"Siendo honestos, al público le costó entrar en la onda de El Maleficio, del demonio, de todo eso; sin embargo, a raíz de que entraron los padres y se vino esta lucha del bien contra el mal, la audiencia se enganchó y se fue para arriba el rating".

Como se sabe, la versión de 1983 de El Maleficio no fue un rotundo éxito, sino que con el paso del tiempo obtuvo una gran relevancia, hasta volverse culto. Espera el lagunero que lo mismo ocurra con esta adaptación producida por José Alberto Castro.

"Siempre que uno se arriesga a tocar otros temas puede ocurrir todo. Yo también he escuchado que El Maleficio de los ochenta en su época no tuvo tanto éxito, pero después se volvió de culto". Por otro lado, la obra Vuelo 2403, que anoche estuvo en el Garibay, le ha dado un cúmulo de satisfacciones a Markin, "el texto es maravilloso, tiene muchos giros de tuerca y ha sido parte de mi formación".

"Fermín Martínez llegó conmigo para ofrecer la obra hoy -ayer-. Es un orgullo estar con él en escena. De hecho venimos de hacer una temporada en La Teatrería de Ciudad de México. Nos fue muy bien, tuvimos en el cierre sala llena y la presencia de Mara Patricia Castañeda", relató.

En cuanto al Santos Laguna, Markin opinó que espera y su buena racha continúe, "y nada que hasta nos metemos a la liguilla y conseguimos otra estrella".

Enrique Castruita

Antojado. Disfrutó Markin de sus gorditas.