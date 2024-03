Aumentan fugas por proyecto ASL

La alcaldesa Leticia Herrera Ale, mencionó en la sesión de Cabildo de este jueves, las bondades del proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna, no obstante también confirmó al pleno que todavía Gómez o Palacio no cuenta con los recursos federales prometidos y necesarios para mejorar la eficiencia en la conducción de líquido a través de la red pública, motivo por el cual se han incrementado considerablemente las fugas de agua potable en la ciudad.

Ante esta situación el director del Sideapa, Francisco Escalera Tostado, mencionó al Cabildo que son entre 100 y 140 litros por segundo los que ingresan de Agua Saludable al tanque El Consuelo.

Comentó que fue hace 10 días que iniciaron las pruebas con Agua Saludable y que de ellos fueron 7 días de flujo constante, luego cortaron el suministro y reactivaron con 100 litros de agua por segundo.

No obstante también habló de un incremento en las fugas de agua que se reportan en Gómez Palacio a raíz del ingreso de Agua Saludable. Dijo que regularmente son 40 reportes de fugas al mes las que se reportan y que actualmente se presentan en promedio 30 fugas diarias. Por parte del personal del Sideapa atienden entre 15 y 20 fugas diarias.

En cuanto a la calidad del agua que proviene de Agua Saludable el director informó al Cabildo que aunque la norma vigente en México refiere un límite máximo permitido para consumo humano de .010 mg de arsénico por litro de agua, el reporte que se tiene hasta ahora es que el líquido que proviene de Agua Saludable es del .003 mg por litro, es decir, casi está libre de arsénico.

SOLICITA ATENCIÓN INMEDIATA

La alcaldesa Leticia Herrera, solicitó que se atiendan las fugas lo más pronto posible para lo cual solicitó tanto al Cabildo como a los ciudadanos realizar los reportes correspondientes y pidió al director hacer la requisición de lo que necesiten para estas reparaciones: "Dígame qué maquinaria necesita para atender de inmediato", dijo la alcaldesa.

El director mencionó que de momento son 10 colonias las beneficiadas directamente con el flujo de Agua Saludable, entre ellas Bellavista, Castellanos, Las Rosas, El Campestre, Flores Magón, y El Consuelo, por citar algunas, aunque dijo que se trata de un sector con 35 mil habitantes.

También mencionó que Sideapa ha presentado proyectos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para mejorar la eficiencia en la conducción, es decir, renovar tuberías de agua potable, y que de todos los proyectos ya fueron validados por Conagua proyectos por un monto de 450 millones de pesos.

No obstante, aunque ya fueron validados no han bajado los recursos federales para los municipios a los que beneficia el proyecto de Agua Saludable, como es el caso de Gómez Palacio, sin lo cual no se pueden realizar todas las mejoras correspondientes.

PROPUESTAS

La regidora Claudia Galán, propuso ante el Cabildo formar una comisión de regidores para gestionar los recursos para el Municipio ante el gobierno federal.

"El proyecto es maravilloso, es grandioso", dijo la alcaldesa Leticia Herrera sobre Agua Saludable, pero también habló de la necesidad que tiene el Municipio de contar con recursos para que el vital líquido no se pierda en estas fugas de agua potable, que se derivan de que se rompen tuberías.

El regidor Armando Navarro, dijo que hablará con un diputado federal para ver la forma en que Gómez Palacio pueda contar con el recurso prometido para renovar las tuberías.

Por lo pronto, el director del Sideapa solicitó a los gomezpalatinos y al pleno del Cabildo reportar las fugas de agua, que se han incrementado exponencialmente, a través del número telefónico 871 715 69 69.