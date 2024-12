Aumenta intensidad en pretemporada

riple sesión de entrenamientos, realizaron ayer los Guerreros del Santos Laguna en la continuación de su pretemporada, cuyo trabajo de la segunda etapa se realiza en la Riviera Maya, donde el trabajo físico es lo que predomina para los dirigidos por Fernando Ortiz.

Aunque los rumores sobre llegadas de nuevos elementos a las filas albiverdes continúan, por lo pronto no hay nada oficial en cuanto a incorporaciones y el cuerpo técnico se concentra en preparar de la mejor manera el torneo venidero, con lo que al momento, tienen a disposición.

DÁJOME Y LA INTENSIDAD

Cristian Dájome, extremo colombiano que vive su primera pretemporada guerrera, resaltó la intensidad que se vive día a día en el campamento lagunero en la Riviera Maya: "El cuerpo técnico es muy exigente, porque busca que el jugador muestre lo mejor de sí, algo que se ve reflejado en el día a día. Inclusive ejercicios como los espacios reducidos se vuelven muy intensos; me gusta esa intensidad porque eso nos hace crecer".

"El Tano" me ha recibido como a un hijo, me está dando la confianza y eso para un jugador es muy importante. Quiero retribuir esa confianza en el terreno de juego y para eso me preparo; muy contento por la relación que estoy teniendo con el director técnico", agregó el futbolista procedente del DC United.

En cuanto a su compromiso con los aficionados santistas, el habilidoso colombiano señaló: "Decirle a la afición que espere a un jugador con mucha garra y corazón, que siempre va a dar todo de sí, alguien que va a encarar, que va a buscar el uno contra uno; será un reto lindo porque me estoy preparando para eso. Quiero darle muchas alegrías a nuestros aficionados porque se lo merecen".