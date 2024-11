Audio de la asistente de Silvia Pinal enciende alarmas sobre su salud

Un audio de Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, ha despertado nuevas preocupaciones sobre el estado de salud de la última diva del Cine de Oro mexicano.

Difundido a través de las redes sociales de Chisme no like, Ramos suena visiblemente conmocionada, lo que sugiere que la condición de la actriz podría no haber mejorado como se esperaba.

En la llamada, Ramos comentó:

"Es que ahorita no nos dejan bajar. Mira, no me dejan decir nada. Deja ver si, ahorita que venga el médico, Silvita (Sylvia Pasquel) quiere bajar".

La actriz, conocida por su previsión, ya ha dejado instrucciones detalladas sobre su último adiós. Según un amigo cercano que habló con TVNotas, Silvia Pinal organizó su testamento para evitar conflictos familiares.

"Doña Silvia repartió copias del testamento entre Sylvia Pasquel y Rafael Herrerías. Desea que todo esté en orden para que su familia no enfrente problemas tras su partida", comentó la fuente.

Entre sus peticiones, destaca la inclusión de su nieta Frida Sofía en su funeral, como muestra del cariño que siente hacia ella: "Frida está contemplada porque doña Silvia comprende lo difícil que ha sido su vida y desea que esté presente en su despedida".

La incertidumbre en torno a la salud de Silvia Pinal aumentó con la llegada de familiares al hospital.

Stephanie Salas, acompañada de Humberto Zurita, y Alejandra Guzmán fueron vistas ingresando al lugar en las últimas horas.

Aunque Sylvia Pasquel, hija de la actriz, no ha ofrecido declaraciones, reportes indican que la familia está preocupada por las complicaciones de salud que enfrentó Pinal durante la noche.

Un corresponsal de Ventaneando señaló:

"Sabemos que doña Silvia no tuvo una buena noche y no amaneció en las condiciones esperadas por los médicos. Esto genera incertidumbre sobre los próximos pasos a seguir".

La actriz fue ingresada el 21 de noviembre debido a una infección en las vías urinarias que se complicó con problemas de presión arterial y una arritmia cardíaca.

Aunque se esperaba su alta para el 27 de noviembre, una noche difícil prolongó su internamiento.

Este no ha sido el único problema de salud que ha enfrentado recientemente. A principios de año, Silvia Pinal fue hospitalizada por una llaga en la espalda, derivada de una inmovilidad prolongada, tras una internación en diciembre de 2023.

Aunque en esa ocasión logró recuperarse, este nuevo episodio aumenta la preocupación entre sus fans y allegados.

La incertidumbre continúa mientras se espera un parte médico oficial que aclare la situación de la legendaria actriz.