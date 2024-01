Atrasan arranque de obra en la Bruno Mtz. Alumnos en pánico por caída de árbol

En este mes de enero, el gobierno de Durango prometió inaugurar la obra del nuevo edificio de la primaria pública Bruno Martínez, de Gómez Palacio, pero hasta ayer no se había puesto ni un ladrillo. Esto pese a que desde febrero del año pasado, autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Esteban Villegas Villarreal habían dado el banderazo de arranque de la reconstrucción del plantel, que tiene más de cien años de historia y que es uno de los más icónicos de la ciudad.

El subsecretario de Educación en La Laguna, Fernando Ulises Adame de León, declaró ayer que el retraso del inicio de la obra obedeció a un desfase en el presupuesto que había establecido el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango (Inifeed) en el anteproyecto. Originalmente, se dijo que la inversión sería de alrededor de 20 millones de pesos y el costo ya se elevó, aunque el funcionario no especificó el monto.

Adelantó que ya hay nueva fecha de arranque y que será el próximo jueves 18 de enero, además de asegurar que el nuevo edificio se entregará en el primer semestre del año en curso, pues la intención es que la comunidad estudiantil esté ocupando el inmueble en el nuevo ciclo escolar 2024-2025. Aunque no brindó mayores detalles sobre el tipo de licitación, dijo que están por asignar la obra a la empresa constructora ganadora.

"Ya está prácticamente listo, el señor gobernador seguramente vendrá a hacer el arranque o la notificación, pero bueno, finalmente se hace, se tuvieron que salvar muchos obstáculos. Los recursos que se programaron originalmente fueron rebasados ya en términos reales, en el anteproyecto se había dicho que era una cantidad determinada y fue un poquito más, eso fue lo que nos detuvo un poquito, aparte de todos los procesos administrativos dentro del Inifeed. El proyecto es grande", explicó.

La obra se localiza entre la avenida José María Morelos y la calle Mariano Escobedo de la zona Centro de Gómez Palacio. Hay tapiales para delimitar el interior con el exterior de la misma y solo se terminaron los trabajos de demolición y la limpieza gruesa del terreno. No hay presencia de trabajadores y el acceso principal tiene un candado puesto, así como tablas y una piedra que se colocaron luego de los fuertes vientos que se registraron el pasado lunes en la región lagunera y que superaron los 50 kilómetros por hora.

En febrero de 2023, el director general del Inifeed, Emmanuel José del Palacio Sicsike, dijo que, en el nuevo proyecto, buscarían honrar la historia de Gómez Palacio y que para la reconstrucción se utilizarían materiales de la región. Detalló que sería un edificio de dos pisos y con un modelo de escalera central. Se planeó con 20 espacios educativos, entre aulas, dirección del turno matutino y vespertino, aula de medios, biblioteca, cafetería, foro y aula de usos múltiples. En este ciclo escolar 2023-2024, las y los alumnos están distribuidos en aulas de la Escuela Normal Superior De La Laguna Cursos Regulares y de la escuela primaria "Profra. Mariana León de Chávez".

Ayer se suspendieron las clases en la escuela primaria "José Ma. Morelos y Pavón" del fraccionamiento Morelos de Torreón, luego de las afectaciones que causaron los vientos que se registraron el pasado lunes.

La intensidad de las ráfagas derribó un árbol de raíces profundas que se encontraba a las afueras del plantel, causando destrozos a varios vehículos de vecinos y del propio personal docente. Además, se registraron daños a la banqueta, a postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la mufa de la primaria, por lo que se quedaron sin luz.

Ayer por la mañana se pudo observar una gran cantidad de ramas de diversos tamaños sobre la vialidad, así como a personal del ayuntamiento realizando maniobras para retirar otro árbol de gran tamaño que se encuentra al interior del plantel.

Emmanuel Rangel, maestro de la escuela, dijo que fue necesario evacuar a unos 170 niños y niñas de nivel preescolar y primaria. Indicó que desde ciclos escolares anteriores, habían solicitado el retiro de los árboles pero que no hubo respuesta.

NIÑOS ENTRAN EN PÁNICO

El lunes y debido a que también crujían los árboles del interior de la escuela, los menores entraron en pánico y empezaron a llorar. Cuando sucedieron los hechos, estaban en la hora del recreo.

"Era la hora del recreo pero cuando empezamos a escuchar el crujir del árbol que se cayó, parecía cámara lenta, los niños se dieron cuenta y empezó el caos. El árbol provocó que dos postes se cayeran y estaban haciendo corto. En el salón de clases, hubo un niño que me decía 'maestra, yo no me quiero morir'. La directora nos pidió de favor que le habláramos a los papás para que vinieran por ellos, los evacuamos por la parte trasera", narró la docente Cony Vázquez.

